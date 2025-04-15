Japonlar çözümü buldu tüpgaz kamyonlarının yerine hidrojen kamyonları

Evlere teslim edilecek taşınabilir hidrojen silindirleri sayesinde yakıt istasyonu ihtiyacı ortadan kalkacak. Sistem, maliyetli altyapı sorununa da çözüm getiriyor.

HİDROJEN DEPOLAMA SİLİNDİRLERİ SERİ ÜRETİME HAZIR

Toyota'nın yan kuruluşu Woven, taşınabilir hidrojen depolama silindirlerini seri üretime geçirmeye hazırlanıyor. Bu teknoloji, hidrojenli araçların yaygınlaşmasının önündeki en büyük engel olan yakıt ikmali altyapısı sorununu ortadan kaldıracak.

EVLERE TESLİM SİSTEMİ GAZ TÜPLERİ GİBİ ÇALIŞACAK

Yeni sistemde, tıpkı bugün LPG tüplerinin evlere dağıtılması gibi, hidrojen silindirleri de özel kamyonlarla kullanıcılara ulaştırılacak. Böylece araç sahiplerinin hidrojen istasyonlarına gitmesine gerek kalmayacak.

MALİYETLİ ALTYAPI SORUNUNA ÇÖZÜM

Avrupa'da bir hidrojen istasyonu kurmanın maliyeti yaklaşık 1 milyon Euro'ya ulaşırken, Woven'in bu yeniliği altyapı yatırımı ihtiyacını büyük ölçüde azaltıyor. Geliştirilen silindirlerin hacim ve ağırlığı da optimize edilerek kullanım kolaylığı sağlandı.

TEKNOLOJİ JAPONYA'DA TANITILDI

Sistem, geçen sonbaharda Japan Mobility Bizweek etkinliğinde tanıtıldı. Woven ekibi, o tarihten bu yana depolama silindirlerini daha da kompakt hale getirmeyi başardı.