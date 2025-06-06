Japonların Ay’a iniş projesi başarısız oldu

Tokyo merkezli girişim firması ispace, Ay yüzeyine bir Ay aracı indirmeye yönelik ikinci girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı. Şirket, Ay'a inişi başarıyla tamamlayan ilk özel Japon şirketi olmayı hedefliyordu.



ispace CEO'su Hakamada Takeshi "Ay'ın yüzeyine inmeye yönelik ikinci görevimizi tamamlamanın zor olduğu sonucuna vardık. Bu yüzden görevi sonlandırmaya karar verdik." dedi.



İniş aracı Japonya saatiyle Cuma günü sabah 3'ten sonra inişe başladı. Ay'ın kuzey yarımküresinde kratersiz bir alana saat 4:17'de inmesi planlanıyordu. Ancak ispace yaklaşık 15 dakika sonra iniş aracıyla henüz iletişim kuramadığını duyurdu.

Firma bir basın toplantısı düzenledi ve iniş aracının planlanan iniş hızına yavaşlayamadığını açıkladı. Şirketin CEO'su iniş aracının muhtemelen sert bir iniş yapmış olabileceğini söyledi.

Hakamada "Bu başarısızlıktan aldığımız dersleri bir sonraki sefer için iyice kullanmak bizim görevimiz. Japonya'daki mevcut Ay keşif ve faaliyet trendini sürdürmeye devam etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Aracı taşıyan roket Ocak ayında ABD'nin Florida eyaletinden havalanmıştı. İniş aracı Mayıs ayı sonlarında Ay'ın yaklaşık 100 kilometre üzerinde yörüngeye girdi.



Ispace'in ilk Ay'a iniş denemesi 2023'te başarısız olmuştu. Daha sonra iniş aracının kontrol sistemi elden geçirildi ve ikinci görev için iniş hedefi değiştirildi. Sadece iki ABD firması Ay'a başarılı bir iniş gerçekleştirdi.