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  • Japonların baklava izdihamı. Türk tatlısı baklava Japonya’nın en lüks semtinde görücüye çıktı

Japonların baklava izdihamı. Türk tatlısı baklava Japonya’nın en lüks semtinde görücüye çıktı

Türk tatlısı baklava, Japonya'nın en lüks semti Ginza'da görücüye çıktı. Ustaların baklava yapımını Japonlara adım adım gösterdiği şov ise yoğun ilgi gördü.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 12:36
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Japonların baklava izdihamı. Türk tatlısı baklava Japonya’nın en lüks semtinde görücüye çıktı

Japonların baklava izdihamı. Türk tatlısı baklava Japonya’nın en lüks semtinde görücüye çıktı
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Türkiye'nin simgelerinden olan baklava, Japonya'nın en lüks semti Ginza'da bulunan bir alışveriş merkezinde görücüye çıktı.

Japonya'da Türk tatlıları satışına başlayan bir firma, açılış çerçevesinde gerçekleştirdiği etkinlikte baklava yapımını adım adım gösteren bir şov sergiledi.

Türkiye'den gelen ustaların hamur açımından şerbet dökümüne kadar tüm baklava yapım sürecini anlattığı gösteri, Japonlardan yoğun ilgi gördü.

Bazı Japonlar baklava yapım sürecini telefonlarıyla çektikleri görüntülerle ölümsüzleştirirken, kimileri ise baklava hamurunun inceliği karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

"BUGÜNÜ BEKLİYORDUM"

Baklavayı çok sevdiğini belirten Reiko Sakai, uzun yıllardır baklavanın Tokyo'ya gelmesini beklediğini ifade etti. "Bugün baklava yapılışını gördüm ve çok etkilendim" diyen Sakai, "Bugün burada olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı

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