Japonların kaizen felsefesiyle ne başarılır

Japonlara ait bir motivasyon ve çalışma felsefesi olan Kaizen’i son zamanlarda daha fazla duyar olduk. Bu sistemi ülkemizde de benimseyen pek çok kişi var. Peki nedir sahiden bu Kaizen sistemi? Gelin hep birlikte yakından bakalım.

KAİZEN SİSTEMİ NEDİR?

Kaizen, kai ve zen, yani değişim ve iyi sözcüklerinden türetilmiştir. Yani temel amaç sürekli olarak, istikrarlı olarak değişebilmektir. Kaizen felsefesi hem bireysel hem de kolektif olarak uygulanabilir. Bu nedenle iş dünyasında çalışma motivasyonunu artırmak adına kullanılabiliyor.

Kaizen asla tatmin olmaz ve kendini daima aşmanın peşinden koşar. Bu nedenle mükemmel olana yavaş yavaş, deyim yerindeyse damlaya damlaya ulaşmak ister. Kaizen’in dinamiklerini incelediğimiz zaman aslında Japon geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bir felsefe olduğunu görebilirsiniz.

Bugün tüm dünyaya yayılan bir prensip olan Kaizen felsefesinde sonuç, odaklanılan yer değil. Bu noktada sonuçtan öte, sürecin kendisi daha fazla kutsanıyor. Bu nedenle iyi olma arzusu asla bir sonuç üzerinden değerlendirilmiyor. Çünkü bunun sonu olmayan bir döngü olduğuna inanılıyor.



Merkezine insanı alan düşünce, insanı bir olumsuzluğun gerekçesi olarak görmez, bunun yerine sorunu çözecek unsur olarak değerlendirir. Kaizen felsefesi ile yönetilen firmalarda, herkes tek bir kişi gibi düşünülür. Bu nedenle şirkete ait her türlü problemde herkes sorumluluk hisseder. Konular ortada kalmaz, çözümsüz kalmaz, kimse suçlanmaz, bunlarla vakit kaybedilmez.

NASIL UYGULANIR?

Kaizen’de bireysel çalışmalara ve kişisel egolara genelde yer verilmez. Kaizen düşüncesini oluşturan 4 önemli saç ayağı bulunuyor. Bunlar; Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al şeklindedir.

Planla aşamasında hedefler ortaya konur. Burada kar değil kalite odaklı düşünülür. İhtiyaç duyulan kaynaklar saptanır ve temin edilir.



Uygulama aşamasında yapılan plan, detaylı bir şekilde pratiğe dökülür. Sonuç iyi olmazsa planlama aşamasına yeniden dönülüyor.



Kontrol Et kısmında uygulama ile ilgili sonuçlar takip ediliyor. Hedeflerde herhangi bir sapma varsa aynı şekilde plan safhasına geri dönülmek zorunda.



Önlem al bölümünde ise söz konusu iyileştirme çabalarının geçici değil, kalıcı olması adına çalışmalar yürütülüyor. Önlemler standart bir form kazanıyor ve tüm ekibe yayılıyor. Bunun oturması için de şirket eğitimleri bu noktada önemli bir rol üstleniyor.