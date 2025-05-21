Japonların uzun yaşamasının sırrı ortaya çıktı! Uzak Doğu’nun gizli silahı

Japon mutfağının geleneksel lezzetlerinden natto, son yıllarda bilim dünyasının da radarına giren bir süper besin olarak öne çıktı.

Fermente soya fasulyesinden yapılan bu eşsiz gıda, kemik sağlığını güçlendiren, kalsiyum seviyelerini artıran ve hatta uyku sırasında kas gelişimini destekleyen özellikleriyle dikkat çekti.

Uzmanlar, natto’nun yüksek K2 vitamini, protein ve probiyotik içeriğiyle sağlıklı yaşamın anahtarlarından biri olduğunu vurguladı.

NATTO NEDİR VE NEDEN BU KADAR ÖZEL?

Natto, Japonya’da yüzyıllardır tüketilen, fermente edilmiş soya fasulyesinden yapılan yapışkan ve yoğun kokulu bir besin. Kahvaltılarda genellikle pirinçle servis edilen natto, hem lezzeti hem de sağlık faydalarıyla Uzak Doğu’nun uzun yaşam sırrı olarak anılıyor.

Japonya’daki Okinawa bölgesi, dünyanın en uzun yaşayan topluluklarından birine ev sahipliği yapıyor ve natto, bu bölgenin beslenme alışkanlıklarının temel taşlarından biri.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, natto’nun sağlık üzerindeki etkilerini ortaya koydu.

Japonya’daki Keio Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Yukio Shigeno’nun yaptığı bir araştırma, natto’nun yüksek miktarda K2 vitamini (menakinon-7) içerdiğini ve bunun kalsiyumun kemiklere yönlendirilmesinde kritik bir rol oynadığını gösterdi.

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K2 vitamini, kalsiyumun damar duvarlarında birikmesini önleyerek kalp sağlığını korurken, kemik mineralizasyonunu artırarak osteoporoz riskini azalttı.

ABD’deki Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Walter Willett, natto’nun probiyotik içeriğinin bağırsak sağlığını desteklediğini ve sindirim sistemini güçlendirerek bağışıklık sistemine katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, natto’nun yüksek protein içeriği, kas kütlesi oluşumunu destekliyor ve özellikle yaşlı bireylerde kas kaybını (sarkopeni) önlemede etkili oldu.

Dr. Willett, “Natto, Batı diyetlerinde eksik olan besin öğelerini kompakt bir şekilde sunuyor. Düzenli tüketimi, genel sağlık üzerinde dönüştürücü etkiler oluşturabilir” dedi.

KALSİYUM VE KEMİK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Natto, 100 gramında yaklaşık 90 mg kalsiyum içeriyor ve bu, günlük kalsiyum ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayabildi.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden kemik sağlığı uzmanı Prof. Dr. Cyrus Cooper, natto’nun K2 vitamini ve kalsiyum kombinasyonunun, kemik yoğunluğunu artırarak kırık riskini azalttığını ifade etti.

“Özellikle menopoz sonrası kadınlar ve yaşlı bireyler için natto, kemik erimesine karşı doğal bir kalkan olabilir” diyen Cooper, bu besinin Batı ülkelerinde daha fazla tanınması gerektiğini vurguladı.

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UYURKEN KAS YAPAN BESİN

Natto’nun yüksek protein içeriği, amino asit profiliyle birleştiğinde kas onarımı ve gelişimi için ideal bir kaynak haline geldi.

Japonya’daki Tokyo Üniversitesi’nden spor beslenme uzmanı Dr. Taro Nakamura, natto’nun içerdiği lösin amino asidinin, uyku sırasında kas protein sentezini teşvik ettiğini belirterek, “Natto, özellikle egzersiz sonrası veya akşam tüketildiğinde, kas onarımını hızlandırarak gece boyunca kas gelişimini destekliyor” dedi.

NATTO’NUN DİĞER FAYDALARI

Natto’daki nattokinaz enzimi, kan pıhtılaşmasını azaltarak damar sağlığını koruyor.

ABD’deki Mayo Clinic’ten kardiyolog Dr. Martha Grogan, nattokinazın kan akışını iyileştirerek kalp krizi riskini azaltabileceğini söyledi.

Probiyotik içeriği sayesinde natto, bağırsak mikrobiyotasını dengeleyerek sindirimi kolaylaştırıyor ve şişkinlik gibi sorunları azaltttı.

Natto, polifenoller ve izoflavonlar gibi antioksidanlarla dolu. Bu bileşenler, hücre hasarını önleyerek yaşlanmayı geciktirdi.

NASIL TÜKETİLİR?

Natto, Japonya’da genellikle pirinç, soya sosu ve yeşil soğanla birlikte yeniyor. Ancak, salatalara eklenerek, smoothie’lere katılarak veya ekmek üzerine sürülerek de tüketilebilir. İlk kez deneyenler için yoğun kokusu ve yapışkan dokusu alışılmadık gelebilir, ancak uzmanlar, faydalarını deneyimlemek için düzenli tüketim önerdi.

Dr. Shigeno, “Haftada 3-4 kez, 50-100 gram natto tüketimi, sağlık üzerinde belirgin etkiler oluşturabilir” dedi.

UZMAN UYARISI: HER ŞEYDE ÖLÇÜ ÖNEMLİ

Beslenme uzmanları, natto’nun kan inceltici etkisi nedeniyle, kan sulandırıcı ilaç kullananların tüketmeden önce doktora danışması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, natto’nun yüksek K2 vitamini içeriği, aşırı tüketimde kalsiyum dengesini etkileyebilir. Dr. Willett, “Dengeli bir diyetin parçası olarak natto, mucizevi bir besin. Ancak her şeyde olduğu gibi, ölçülü tüketim anahtar” dedi.

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NATTO SOFRALARINIZA GİRSİN!

Japon mutfağının bu gizli hazinesi, bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle desteklenen sağlık faydalarıyla dünya çapında popülerlik kazanıyor.

Kemikleri güçlendiren, kalsiyum depolarını dolduran ve kas gelişimini destekleyen natto, sağlıklı ve uzun bir yaşam için sofralarınızdaki yerini hak ediyor.

Siz de bu mucizevi besini deneyerek sağlığınızı bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.