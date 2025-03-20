Japonya, Bahreyn’i geçerek Dünya Kupası’na katılmayı garantiledi

Japonya, 2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri’nde Bahreyn’i 2-0 mağlup ederek finallere katılmayı garantiledi. Saitama Stadyumu’nda oynanan mücadelede Samuray Mavisi, ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti. 66. dakikada Daichi Kamada’nın golüyle öne geçen Japonya, 87. dakikada Takefusa Kubo’nun golüyle skoru belirledi.

Bu galibiyetle puanını 19’a çıkaran Japonya, C Grubu’nda ilk iki sırayı garantileyerek üst üste sekizinci kez Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı. Bahreyn ise 6 puanda kaldı ve grupta kalan üç maçında üst tura çıkma mücadelesi verecek.

BAHREYN ERKEN BASKI KURDU

Karşılaşmanın başında Bahreyn, Japonya’nın kalesinde baskı kurmaya çalıştı. 6. dakikada Mahdi Abduljabbar’ın röveşatası üstten auta gitti. Ali Madan’ın ceza sahasına gönderdiği topa etkili bir vuruş yapamayan Bahreynli forvet, takımını öne geçirme fırsatını kaçırdı.

Japonya ise 8. dakikada Takefusa Kubo ile tehlike yarattı. Real Sociedad forması giyen yıldız oyuncu, Wataru Endo ile girdiği verkaç sonrası ceza sahasına sarktı ancak Amine Benaddi’nin kritik müdahalesi golü önledi.

JAPONYA’NIN İLK GOLÜ VAR’A TAKILDI

Japonya, 15. dakikada Wataru Endo’nun golüyle öne geçtiğini sandı. Ancak hakem Abdulrahman Al Jassim, pozisyonu VAR’dan izledikten sonra golü iptal etti. Ayase Ueda’nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle Japonya’nın sevinci kısa sürdü.

İlk yarının sonlarına doğru Japonya baskıyı artırdı. 41. dakikada Kubo’nun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Mitoma’nın ortasında Ueda müsait pozisyonda şut çekti. Ancak Bahreynli savunmacı Waleed Al Hayam topu kritik bir hamleyle uzaklaştırdı.

İlk yarının son anlarında Mitoma, Hidemasa Morita’nın uzun pasıyla ceza sahasına girerek şutunu çekti ancak top üstten auta gitti ve ilk yarı golsüz tamamlandı.

KAMADA OYUNA GİRDİ, SKORU DEĞİŞTİRDİ

Teknik direktör Hajime Moriyasu, ikinci yarının ortalarında oyuna müdahale etti. 63. dakikada Ritsu Doan ve Takumi Minamino’nun yerine Daichi Kamada ile Junya Ito’yu sahaya sürdü.

Bu değişiklik sadece üç dakika sonra meyvesini verdi. 66. dakikada Hiroki Ito’nun derinlemesine pasında Ayase Ueda topu Kubo’ya aktardı. Genç yıldız hızla ileri çıkıp Kamada’yı topla buluşturdu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, sırtına yapılan müdahaleye rağmen soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara göndererek Japonya’yı 1-0 öne geçirdi.

KUBO MAÇI BİTİRDİ

Gol sonrası Bahreyn, beraberlik için yüklendi. 75. dakikada Japon kaleci Zion Suzuki’nin hatasını değerlendirmek isteyen Mahdi Al Humaidan’ın şutu çerçeveyi bulmadı.

87. dakikada ise Japonya skoru belirleyen golü attı. Kubo, sağ kanattan hızla ilerleyerek Bahreyn savunmasını geçti ve kaleci Ebrahim Lutfallah’ı köşeye yaptığı vuruşla mağlup etti. Japonya, bu golle 2-0’lık üstünlüğü yakaladı ve Dünya Kupası biletini resmen cebine koydu.

BAHREYN’İN UMUDU SÜRÜYOR

Bahreyn, bu yenilgiye rağmen hâlâ bir üst tura çıkma şansına sahip. Takım, kalan üç maçında rakipleri Endonezya ve Ürdün ile kıyasıya bir mücadele verecek. 2026 Dünya Kupası’na katılabilmek için en azından play-off aşamasına kalmayı hedefliyor.

Japonya ise artık Dünya Kupası’na hazırlanacak. Son sekiz turnuvaya aralıksız katılan Asya devi, 2026’da daha büyük başarılar hedefliyor.