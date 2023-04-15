Japonya Başbakanı'na bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Wakayama eyaletinde Liberal Demokrat Parti'yi (LDP) ziyaret etti. LDP'nin organizasyonuna katılan Fumio, LDP adayıyla bölgedeki bir balıkçı limanında bir araya geldi.

Japon Başbakan'ın, planlanan konuşması öncesinde bombalı suikast girişimi yaşandı.

BOMBA BAŞBAKANIN ARKASINA DÜŞTÜ

Başbakan beraberindeki isimlerle konuşurken bir anda arkasına bir cisim düştü. Boru şeklinde olduğu düşünülen bombanın yere düşmesi ile koruma görevlisinin kevlar çantayı açarak Japon Başbakanı olay yerinden uzaklaştırdığı görülüyor.

Bomba olay anından yaklaşık 50 saniye sonra infilak ederken, Başbakan Fumio suikast girişiminden yara almadan kurtuldu.

KILIÇDAROĞLU GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAYIMLADI

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kishida'ya yönelik saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın kendisine yönelik bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuş olması sevindiricidir. Başbakan Kishida'ya ve Japon Halkı'na geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."