Japonya, Çin'i rahat geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Japonya, Çin'i rahat geçti

Çin, Japonya'ya karşı 3-1'lik yenilgiye rağmen gösterdiği mücadeleyle büyük takdir topladı. Genç oyuncuların sergilediği cesaret, teknik direktör Ivankovic'in övgüsünü kazandı.

Çin milli futbol takımı, 19 Kasım 2024 tarihinde Çin’in Fujian eyaletinde bulunan Xiamen şehrinde oynanan Dünya Kupası Asya eleme maçında Japonya'ya 3-1 yenildi. Maç, Japonya’nın Asya’daki liderliğini sürdürmesinin ardından sonuçlandı. Ancak, Çin’in gösterdiği mücadele, büyük bir takdir topladı.

Çin'in tek golünü, Beijing Guoan oyuncusu Lin Liangming maçın ikinci yarısının başında kaydetti. Bu gol, Japonya'nın serideki altıncı maçında yediği yalnızca ikinci gol oldu. Çin Teknik Direktörü Branko Ivankovic, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Japonya’yı tebrik ediyorum ama galibiyetin kolay olmadığını düşünüyorum," dedi. Ivankovic, oyuncularının performansından memnun kaldığını belirterek, özellikle hücumdaki yüksek baskı stratejisini vurguladı.

Çin'in yediği goller, özellikle kornerlerde yapılan kafa vuruşlarıyla geldi. Ivankovic, antrenmanlarda set parçalara daha fazla odaklanmaları gerektiğini ifade etti. Japonya'nın Teknik Direktörü Hajime Moriyasu da, Çin'in önceki karşılaşmalarına göre çok daha güçlü bir rakip olduğunu ve bu değişimi olumlu bir şekilde değerlendirdi.

Maçta, Çin milli takımının genç oyuncuları dikkat çekti. Başlangıç kadrosunun yaş ortalaması 26.82’ye düşerken, takımın genç oyuncuları Japonya'nın hücumlarına karşı iyi direniş gösterdi. Moriyasu, Çinli oyuncuların potansiyelini ve takım ruhunu övdü.

Maçta, Çin taraftarlarının desteği de büyük rol oynadı. Ivankovic, taraftarların takım için büyük bir güç olduğunu vurgulayarak teşekkür etti. Çinin, bu karşılaşmada gösterdiği gelişim ve moralle, Dünya Kupası eleme maçlarında ilerleme kaydetmesi bekleniyor.

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