Japonya, Çin'in gizli savaş planını deşifre etti. Tayvan bir hafta içinde işgal edilecek

Japon hükümet raporu, Pekin'in Tayvan'ı tamamen işgal etmesi durumunda yaşanacak olayların olası bir zaman çizelgesini ana hatlarıyla ortaya koyuyor.

Yomiuri Shimbun'un haberine göre, Çin hükümeti ve ordusu güçlerini etkin bir şekilde koordine ederse, düşmanlıkların başlamasından sonraki bir hafta içinde birlikler Tayvan'a çıkarma yapabilir.

Rapor, Çin'in 2023 yazında deniz araçları ve füze fırlatmalarını içeren askeri eğitim operasyonlarının analizine dayanıyor.

Kamuoyuna ancak bu hafta açıklanan bulgular, Çin'in teknik ve örgütsel kapasitesinin daha önceki analizlerin önerdiğinin ötesinde geliştiğini gösteriyor.

Bulgular ışığında hazırlanan rapor, Tokyo'nun tetikte olması ve Tayvan konusunda çatışmadan kaçınmak için caydırıcılık çabalarını arttırması gerektiğini söylüyor.

Raporda ayrıca Çin'in, ABD'nin bir yanıt organize etmesine zaman kalmadan önce durumdan faydalanmak için en iyi umudunun hızlı bir saldırı stratejisi olduğunu düşündüğü belirtiliyor.

Yomiuri makalesinde Başbakan Kishida Fumio'nun bu yılın başlarında raporun içeriğini gördüğü belirtiliyor.

Raporlarda özetlenen Tayvan'ın olası bir Çin işgaline yönelik genel operasyon sırası, duruma ilişkin çoğu analizle örtüşmektedir.

Ancak önceki raporlarda Çin kuvvetlerinin güvenli bir sahil başı ve ikmal hatları oluşturmasının yaklaşık bir ay süreceği tahmin ediliyordu.

Varsayımsal işgal senaryosu dört ana aşamayı kapsıyor: deniz ablukası, askeri tesislerin bombalanması, bir sahil başı oluşturmak için amfibi ve hava saldırısı ve son olarak ekipman ve kara kuvvetlerinin toplu nakli.

Raporu kaleme alan analistler, uygun koordinasyon ve hava koşullarının sağlanması halinde Çin kuvvetlerinin deniz ablukası uyguladıktan sonra dört ila beş gün içinde dördüncü aşamaya başlayabileceğine inanıyor.

Raporda ayrıca Çin'in Tayvan'daki kilit altyapı ve aracılara siber saldırılar düzenleyerek karışıklığa yol açması, iletişimi ve enerjiye erişimi kısıtlaması bekleniyor. Bu “hibrit savaş” stratejisi Tayvan hükümetini işgal harekatının kritik ilk günlerinde felç edebilir.