Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan Ukrayna açıklaması

Kaynak: DHA
Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan Ukrayna açıklaması

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya enerji ekipmanları tedarik edeceklerini duyurdu.J

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya'nın Ukraynalı mevkidaşı Andrey Sibiga ile Kiev'de yaptığı görüşmede, Japonya'nın Ukrayna'ya kojenerasyon türbinleri ve enerji dağıtımına yönelik küçük boyutlu jeneratörler tedarik etme sözü verdiği bildirildi.

Iwaya'nın göreve geldikten sonra ilk ziyaretlerinden birini Ukrayna'ya yaptığı belirtilerek, Japonya'nın Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın en kısa sürede tesis edilmesini desteklediği kaydedildi.

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