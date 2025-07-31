Japonya donanmasında yolsuzluk skandalı

Tokyo yönetiminin iç denetim belgesinde, MSDF askeri personelinin bazı taşeron şirketlerle gerçekleştirilen "gemi bakım sözleşmelerinde kayıt dışı ödemeler yoluyla çıkar sağladığı" tespit edildi.

Belgeye dayanılarak MSDF Komutanı Amiral Saito Akira dâhil 93 askeri personel, Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) karşı "kamuoyu nezdinde güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu" gerekçesiyle disiplin soruşturmasına tabi tutuldu.

Amiral Saito'ya "denetim eksikliğine sebep olmaktan" dolayı ücret kesme yaptırımı uygulandı. Diğer kıdemli subaylar da farklı uyarı cezaları aldı.

Sorunun "sistem kaynaklı" olduğu vurgulanan raporda, Kawasaki Heavy Industries firmasının "subayların isteği doğrultusunda beyaz eşya, oyun sistemleri dâhil çeşitli ürünler sağladığı" ifade edildi.