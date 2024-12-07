Japonya Filipinler ordusuna kıyı gözlem radarı verecek

Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu karşısında Japonya hükümeti "aynı fikirdeki ülkelere" resmi güvenlik yardımı sağlıyor.

Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ve Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, Japonya'nın Manila Büyükelçisi Endo Kazuya'yı kabul etti.

Kyodo ajansına göre, görüşmede Japonya'nın, Filipinler donanmasına kıyı gözetleme radarları tedarikini sağlayacak anlaşma imzalandı.

1,6 milyar yen (10,7 milyon dolar) değerindeki anlaşma kapsamında hava gözetleme radarları ile bataryaları Filipinler'e verilecek.

Japonya'nın Manila Büyükelçiliği'ne göre anlaşma kapsamında şişme lastik botlar ve radar sistemiyle ilgili ekipmanlar da gönderilecek.

Filipinler hükümeti, Japonya'nın yardımlarının "Hint-Pasifik barışı ve istikrarına yönelik tehditleri caydırma kabiliyetlerini" artıracağını bildirdi.

Tokyo hükümetinin "resmi güvenlik yardımı" (OSA) kapsamında imzalanan anlaşmayla, önemli deniz ticaret rotalarının korunması hedefleniyor.

Japonya, 2022'de güncellenen Ulusal Güvenlik Stratejisi (NSS) kapsamında Resmi Güvenlik Yardımı (OSA) çerçevesi Nisan 2023'te yürürlüğe girdi.

Buna göre Japonya, hukukun üstünlüğü ve demokrasi gibi değerleri "benzer düşüncedeki" ülkelerin ordularına, savunma ekipmanları sağlayabiliyor.

OSA çerçevesi, ulusal kamuoyunda Japonya'nın "Çin'in, Hint-Pasifik'te nüfuzunu artırması karşısındaki savunma hamlesi" şeklinde nitelendiriliyor.