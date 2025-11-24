Dünyada gerilim hızla tırmanıyor. Ukrayna - Rusya, Gazze - İsrail, İran - İsrail gerilimlerinin ardından şimdi de Çin ve Japonya arasında Tayvan krizi çıktı.

İki ülke arasında yaşanan bu gerilimin ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi yaptı.

Yerel Xinhua'nın haberine göre, Çin Devlet Başkanı Xi, iki ülkeye 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferin sonuçlarını birlikte savunma çağrısı yaptı.

DİKKAT ÇEKEN TARİH

Söz konusu görüşmenin, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'in Tayvan sorununa askeri müdahale ihtimalini ima eden sözlerinin Çin ile ABD müttefiki olan bu ülke arasında gerilime yol açtığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

ÇİN VE JAPONYA ARASINDAKİ GERİLİM

Japonya Başbakanı Takaiçi'nin 7 Kasım'da Japon Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak göreceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japon Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

ÇİN'DEN NOTA

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.