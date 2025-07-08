Japonya, Güney Kore ve ABD arasında vergi görüşmeleri yoğunlaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ve Güney Kore de dahil olmak üzere birçok ülkeye 25 ila 40 arasında değişen yüksek gümrük vergileri uygulama kararı aldı. Japonya ve Güney Kore, bu tarifelerin ekonomilerine vereceği zararı azaltmak için 1 Ağustos öncesinde ABD ile müzakere etmeye hazırlanıyor. Japonya'nın önde gelen ticaret müzakerecisi Ryosei Akazawa, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile yaptığı görüşmede anlaşmaya vararak pazarlıkları sürdüreceklerini belirtti. Ancak Japonya, güçlü bir siyasi destek alan tarım sektöründen taviz vermeyecek. Güney Kore ise “karşılıklı fayda sağlayacak bir sonuç” hedefiyle ticaret görüşmelerini yoğunlaştıracağını açıkladı.

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AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER BÖLGELERDE DURUM

Avrupa Birliği, ABD ile 1 Ağustos öncesinde "dengeleyici" bir anlaşma yapmak istiyor. Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, adil bir ticaret anlaşması sağlanmazsa AB'nin misilleme yapmaya hazır olduğunu söyledi. Şu ana kadar İngiltere ve Vietnam ABD ile bazı ticaret anlaşmaları yapabildi. Dünya ticaretinde yaşanan bu gerilim, özellikle sanayi ve ihracat sektörlerinde belirsizliğe yol açıyor.

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EKONOMİK ENDİŞELER VE KÜRESEL ETKİLER

Birleşmiş Milletler Ticaret Ajansı ve ekonomistler, yüksek tarifelerin küresel büyümeyi olumsuz etkileyebileceği ve fiyatların yükselmesine sebep olabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle Japon Yeni'nin değer kaybetmesi, Japon ürünlerine yönelik vergilerin artacağı endişesini artırdı. Ayrıca Kamboçya gibi bazı ülkeler, uygulanan tarifelerde kısmi indirim alırken, Bangladeş hazır giyim sektöründe büyük darbe bekliyor. Bangladeş Tekstil Üreticileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Mahmud Hasan Khan, yüzde 25’lik verginin sektör için “şok edici” olduğunu dile getirdi.