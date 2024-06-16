Japonya havalimanındaki market fiyatları gündem oldu. 'Bir tek bizim ülkemizde var bu kazık'

Japonya’nın Osaka havalimanında bulunan markete giden Türk bir vatandaş, Japonya havalimanındaki market fiyarları ile Japonya’da bulunan diğer marketlerdeki ürünlerin fiyatının aynı olduğunu belirterek, Türkiye’de bulunan havalimanlarındaki pahalılığa isyan etti.

“NEDEN BİZİM ÜLKEMİZDE BU KADAR KAZIK VAR?”

Havalimanındaki markete giren Türk vatandaş, yiyecek ve içecekler fiyatlarını göstererek, “Bu havalimanı marketi ile dışarıdaki marketlerde bulunan ürünlerin fiyatı aynı para. Neden bizim ülkemizde bu kadar kazık var? Burası da havalimanı Türkiye’dekiler de havalimanı” ifadelerini kullandı.

Türk vatandaş, Türkiye’de bulunan havalimanlarında bir hamburgerin 650 TL ve bir simidin de 100 TL olduğunu belirterek, "bu bizim milletimize hak mı? yazıktır” ifadelerini kullandı.

Türk vatandaşın Japonya havalimanında kaydettiği video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.