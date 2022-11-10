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Japonya ile ABD’de ‘Keen Sword’ tatbikatı

Japonya ile ABD orduları, Japonya'nın uzak adalarının savunulması ile balistik füzelere müdahaleyi hedefleyen "Keen Sword" tatbikatını başlattı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 06:22
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Japonya ile ABD’de ‘Keen Sword’ tatbikatı

Japonya ile ABD’de ‘Keen Sword’ tatbikatı
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Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemeleri, Çin'in Hint-Pasifik'teki artırdığı nüfuzu sonrası Japonya, güvenlik müttefiki ABD ile caydırıcılığı artırmayı hedefliyor.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ile ABD ordusu, iki yılda bir düzenlenen "Keen Sword" tatbikatını, Japonya'nın güneybatısındaki adalar çevresinde başlattı.

Tatbikata Japonya Kara, Deniz ve Hava Öz Savunma Kuvvetlerinden yaklaşık 26 bin, ABD ordusundan ise Uzay Kuvvetleri dahil 10 bin asker katılacak.

Ana karaya uzak adaların savunulması simülasyonunu içeren büyük ölçekli tatbikatta, iki ülkeye ait pervaneleri yön değiştirebilen "tilt-rotor" uçaklar kullanılacak.

Japonya'dan 20 gemi ve 250 uçak ile ABD'den 10 gemi ve 120 uçağın dahil olacağı tatbikatta Kanada, İngiltere ve Avustralya'dan da askeri unsurlar yer alacak.

Japonya Savunma Bakanlığına göre 19 Kasım'a kadar sürmesi planlanan tatbikat vasıtasıyla bölgesel operasyonel kapasitelerin artırılması hedefleniyor.

"Olağanüstü durumlara karşı" caydırıcılığın güçlendirilmesini amaçlayan tatbikat, balistik füzelere müdahaleyi ve siber uzay operasyonlarını da kapsayacak. (AA)

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