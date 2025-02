Japonya İmparatoru Naruhito'nun doğum günü Ankara'da kutlandı

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Japonya İmparatoru Naruhito’nun 65'inci doğum günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyonda, iki ülke diplomatik ilişkilerinde yeni bir yüzyıla girerken küresel toplumun karşı karşıya kaldığı çeşitli zorluklar olduğuna değinerek, “Stratejik ortaklar olarak Japonya ve Türkiye, bu ortak meseleleri zamanında ve etkili bir şekilde ele almak için daha yakın diyalog ve istişarelerde bulunmalıdır” dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise, “Stratejik ortaklığımızın temelinde, ikili ilişkilerimizi; ticaret, bilim, teknoloji, enerji ve afet yönetimi olmak üzere her alanda geliştirmeye ve derinleştirmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

Japonya İmparatoru Naruhito’nun 65'nci doğum günü Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin katıldığı resepsiyona Ticaret Bakanı Bolat da katıldı.

“HER İKİ ÜLKE DE FELAKETLERLE KARŞILAŞTIĞINDA BİRBİRLERİNE YARDIM ELİNİ UZATMAKTA”

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata açılış konuşmasını yaptı. Katsumata konuşmasının başında Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Japonya’nın, iki yıl önce meydana gelen depremlerin ardından Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yeniden inşa çabalarını destekleme konusundaki kararlılığını yineleyen Katsumata, “Her iki ülke de felaketlerle karşılaştığında birbirlerine yardım elini uzatmaktadır ve şimdi bunu yapma sırası Japonya’dadır” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100’üncü yıl dönümünün kutlandığını kaydeden Büyükelçi Katsumata, çok sayıda kişi ve kuruluşun iş birliği sayesinde Türkiye genelinde 200’den fazla anma etkinliği düzenlendiğini söyledi. Ocak ayında Dışişleri Bakanı Kamikawa’nın ziyaretiyle başlayan 100’üncü yıl kutlamalarının Aralık ayında Altes Veliaht Prens ve Altes Prenses Akishino’nun ziyaretiyle tamamlandığını söyledi.

Katsumata, “İki ülke diplomatik ilişkilerinde yeni bir yüzyıla girerken, küresel toplum, Orta Doğu ve Ukrayna’daki gelişmeler, Asya-Pasifik dahil çeşitli bölgelerdeki güvenlik gerilimleri, iklim değişikliği ve ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ gibi küresel meseleler başta olmak üzere, birlikte üstesinden gelmemiz gereken birçok zorlukla karşı karşıyadır. Stratejik ortaklar olarak Japonya ve Türkiye, bu ortak meseleleri zamanında ve etkili bir şekilde ele almak için daha yakın diyalog ve istişarelerde bulunmalıdır” diye konuştu.

İş ilişkilerinde Japon ve Türk şirketlerinin Ukrayna’nın yeniden inşasının yanı sıra Orta Asya ve Afrika’daki üçüncü ülkelerin kalkınmasına ortaklaşa katılmalarının beklendiğini belirten Katsumata, “Japonya Hükümeti, küresel büyükelçilikler ağı aracılığıyla bu ortak iş çabalarını kolaylaştırmaya hazırdır” dedi.

Büyükelçi Katsumata, müzakereleri devam eden ikili Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın iki ülke arasında iş, ticaret ve yatırımı daha da geliştirmek için güçlü bir motor olacağına inancını dile getirdi ve “Her iki taraf için de faydalı olacak bu anlaşmanın bir an önce sonuçlandırılması için şirketlerden ve sektörlerden çok sayıda ses yükselmektedir. Hükümetler arası bir diğer önemli proje de İstanbul’da kurulacak olan ve yüksek lisansa odaklı, araştırma odaklı bir dünya üniversitesi olması hedeflenen Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’dir. Bu çığır açıcı üniversitenin muhtemelen bu yıl içerisinde açılacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

BOLAT: JAPONYA’DAN GELEN ARAMA KURTARMA EKİPLERİ VE YARDIMLAR TÜRK HALKININ HAFIZASINDA YER EDİNDİ

Türkiye ve Japonya’nın Asya’nın iki farklı ucunda yer alsalar da kalpleri birbirine yakın iki dost ve müttefik ülke olduğunu söyleyen Ticaret Bakanı Bolat, “Uzak gibi görünen bu mesafe, aslında bizi birbirimize bağlayan güçlü tarihi ve insani bağlarla anlamını kaybetmiştir. 2024 yılı, Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yıl dönümüne şahitlik etti. 100’üncü yıl dönümü vesilesiyle, Altesleri Veliaht Prens ve Prenses Akişino’yu Aralık ayında ülkemizde ilk kez ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Ayrıca, TBMM Başkanımız sayın Numan Kurtulmuş da tam da şu sıralarda Japonya’da önemli temaslarda bulunuyor. İlişkilerimiz yalnızca 100 yıl öncesine değil, çok daha derin tarihi köklere dayanmaktadır” diye konuştu.

Bolat, iki ülkenin de deprem kuşağında her aldığını ve yaşanan doğal afetler karşısında iki ülkenin her zaman birbirlerine destek olduğuna işaret ederek, “1999’da yaşadığımız Gölcük merkezli Marmara depremi ve 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerde Japonya’dan gelen arama kurtarma ekipleri ve yardımlar Türk halkının hafızasında derin bir yer edinmiştir. Aynı şekilde, Türkiye olarak da Japonya’daki felaketlerde her zaman ilk yardıma koşan ülkeler arasında olduk” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Japonya olarak iş birliğine verilen önemin göstergesi olarak ilişkileri 2013’te stratejik ortaklık seviyesine yükselttiklerini anımsatan Bolat, “Stratejik ortaklığımızın temelinde, ikili ilişkilerimizi; ticaret, bilim, teknoloji, enerji ve afet yönetimi olmak üzere her alanda geliştirmeye ve derinleştirmeye gayret ediyoruz” dedi.

“TÜRKİYE’NİN JAPON DOĞRUDAN YATIRIMLARDAN DAHA FAZLA BİR PAY ALMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUM”

Bakan Bolat, 2014 yılında 3,8 milyar dolar olan Türkiye ve Japonya arasındaki ticaret hacminin 2024 yılında 5,5 milyar dolar seviyesine yaklaştığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Bu noktada, Japonya’ya sefer sayışını artıran Türk Hava Yolları’na ilaveten, Japon havayolu firması All Nippon Airways’in (ANA) geçtiğimiz hafta ilk defa İstanbul seferlerine başlamasını çok önemli görüyoruz. Diğer taraftan, Türkiye’de faaliyet gösteren 257 Japon şirketinin toplam 3,1 milyar dolarlık yatırımları, Japonya’nın ülkemize olan güvenini ve uzun vadeli iş birliği vizyonunu ortaya koymaktadır. Japonya’nın yurt dışındaki doğrudan yatırımlarının toplam büyüklüğünün 2 trilyon doları aştığını düşündüğümüzde, Türkiye’nin Japon doğrudan yatırımlardan daha fazla bir pay alması gerektiğine de inanıyorum. Bu bağlamda, Türkiye ve Japonya arasında müzakere edilen Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın kazan-kazan ilkesi çerçevesinde ticaretimizin çeşitlendirilmesi ve daha dengeli hale gelmesi ile yatırımların artırılmasına yönelik ortak bir ekonomik modelin oluşturulması için stratejik bir araç olduğuna inanıyoruz.”

Japon şirketleri ile Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu’da yürütülen müteahhitlik projelerinin iki ülke arasındaki ortaklığın küresel ölçekte nasıl değer yaratabileceğinin en güzel örneklerini oluşturduğunu kaydederek, “Önümüzdeki süreçte, Ukrayna ve Suriye'nin yeniden inşası sürecinde de iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu ve birlikte önemli projelere imza atabileceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.