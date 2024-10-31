Japonya Merkez Bankası faiz oranını açıkladı

Japonya Merkez Bankası (BoJ), Ekim ayındaki toplantısında kilit kısa vadeli faiz oranını yüzde 0,25 civarında sabit tutma kararı aldı. Bu oran, 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi korurken, karar piyasa beklentileriyle uyum gösterdi. Karar, Japonya'daki seçimlerin ardından değişen siyasi ortam ve yaklaşan ABD başkanlık seçimi öncesinde geldi.

BoJ Başkanı Kazuo Ueda, küresel ekonomik görünümün giderek belirsizleştiğini belirterek, merkez bankasının Mart ve Temmuz aylarında yaptığı faiz artışlarının ardından risk faktörlerini analiz etmek için zamana sahip olduğunu ifade etti. BoJ politika kurulu, ekonomik ve fiyat verilerinin öngörülerle uyumlu olması halinde ek faiz artırımları yapmaya kararlı.

Banka, yıllık çeyreklik raporunda, çekirdek enflasyonun 2024 mali yılında yüzde 2,5 seviyesine ulaşacağı öngörüsünü korurken, 2025 ve 2026 mali yıllarında enflasyonun yüzde 1,9 civarında kalmasını bekliyor. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) açısından ise, 2024 yılı için yüzde 0,6 büyüme tahminini koruyan BoJ, 2025 mali yılı için yüzde 1,1 ve 2026 için yüzde 1,0 oranında büyüme öngörüsünde bulundu.