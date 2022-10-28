Japonya Merkez Bankası Küresel sıkılaştırma kuralına uymadı faizleri sabit tuttu

Japonya Merkez Bankası (BOJ) resesyon endişeleri küresel ekonomide sağlam bir toparlanmaya dair beklentileri düşürürken, sıkılaştırmaya giden başlıca merkez bankalarının aksine gevşek para politikasını sürdürdü.

BOJ, beklentilere paralel şekilde -%0.1 olan hedef kısa vadeli faiz oranında ve 10 yıllık devlet tahvil getirilerini %0'a yakın tutma taahhüdünde değişikliğe gitmedi.Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi politika kararının ardından yaklaşık bir ayın dip seviyesine geriledi.

Öte yandan, merkez bankası 2024 için fiyat tahminlerini yukarı yönde revize etti ve ekonomik risklerin arttığı uyarısında bulunarak enflasyon kaynaklı baskıların arttığına yönelik belirtilere dikkat çekti.