Japonya seçimlerinde tarihi sonuç

Tokyo'da pazar günü yapılan genel seçimlerin ardından yapılan çıkış anketleri, Japonya’nın iktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) çoğunluğu korumakta zorlanacağını gösterdi. NHK'nin çıkış anketlerine göre, LDP'nin Meclis'te çoğunluğu elde etme mücadelesi, dünya dördüncüsü olan Japonya ekonomisinin yönetimine yönelik soru işaretlerini artırıyor. Seçimlerde kaybedilen koltuklar, Başbakan Shigeru Ishiba ve iktidar koalisyonu için ciddi bir sınav niteliğinde. Eğer anket sonuçları doğrulanırsa, 2009'dan bu yana LDP’nin ilk kez mecliste çoğunluğu kaybetmesi anlamına gelecek. Ülkede 1955'ten bu yana aralıksız olarak iktidarda olan muhafazakâr bir siyasi yapı olan LDP, tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyor.

Koalisyon Arayışları Gündemde

Meclis'te çoğunluğu sağlamak için 233 sandalyeye ihtiyaç duyulurken, çıkış anketlerine göre LDP ve koalisyon ortağı Komeito toplamda 174 ila 254 sandalye kazanabilecek gibi görünüyor. Ancak seçim öncesinde 279 sandalyeye sahip olan LDP-Komeito ittifakının büyük bir kayıp yaşadığı gözleniyor. Bu durumda Ishiba, ya diğer partilerle koalisyon kurmayı ya da azınlık hükümeti ile yönetimi sürdürmeyi denemek zorunda kalacak. Ancak bu seçenekler, Ishiba'nın başbakanlık koltuğunu riske atabilecek ciddi siyasi gerilimleri de beraberinde getirebilir.

Skandallar ve Ekonomik Zorluklar

Başbakan Ishiba, geçen ay yapılan liderlik yarışmasını kazandıktan sonra, halkın desteğini artırmak amacıyla erken seçim kararı almıştı. Ancak halkın LDP’ye karşı tepkisi büyük. Ülkenin en büyük siyasi skandallarından biri olarak görülen fon skandalı ve artan hayat pahalılığı, seçmenleri etkileyen önemli sorunlar olarak öne çıkıyor. Skandallar arasında, milyonlarca dolarlık belgelenmemiş siyasi fonların yanı sıra, bazı milletvekillerinin kendi gelirlerini doğru beyan etmediklerine dair suçlamalar bulunuyor. Eski Başbakan Fumio Kishida, kabine üyelerini değiştirerek ve partinin içindeki grupları dağıtarak durumu toparlamaya çalıştı ancak kendisine yönelik istifa çağrıları sonucunda ağustos ayında ikinci dönem için aday olmayacağını açıklamıştı.

Ishiba’nın Reform Vaadi ve ABD İlişkileri

Ekonomik zorluklara karşı Ishiba, düşük gelirli ailelere mali destek, asgari ücret artışı ve bölgesel kalkınma gibi vaatlerde bulunuyor. Ayrıca, ABD ile ilişkilerin güçlendirilmesini önemseyen Ishiba, Çin ve Kuzey Kore gibi Asya'daki güvenlik tehditleri karşısında müttefiklerle daha derin bağlar kurmayı hedefliyor. Ishiba, Japonya'da ABD askeri üslerinin daha fazla denetim altına alınması gibi konularda da denge arayışında. NATO benzeri bir Asya güvenlik bloğu oluşturma önerisinde bulunan Ishiba, siyasi alanda “parti içinde eleştiriye açık bir lider” olarak biliniyor.