Japonya sıfır gümrük vergisinde ısrarcı

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, ABD ile yürütülen ticaret müzakerelerinde tüm gümrük vergilerinin kaldırılması gerektiğini bir kez daha yineledi. Pazar günü Fuji TV’de katıldığı sabah programında konuşan Ishiba, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerinin beklenenden iyi olduğunu söyledi.

İshiba, “Görüşmeler kademeli olarak ilerliyor. Başkan Trump ile ilişkimiz şaşırtıcı şekilde olumlu seyrediyor” ifadelerini kullandı. Ancak, ABD’nin geçtiğimiz perşembe İngiltere ile imzaladığı ticaret anlaşmasına da değinen Japon lider, bu modeli yeterli bulmadığını belirtti. ABD ile İngiltere arasında imzalanan anlaşmada İngiliz otomobil ihracatına uygulanan ağır vergiler kısmen düşürülürken, yüzde 10’luk temel tarife korunmuştu. Ishiba, bu düzenlemeye atıfla, “Bu bir model olabilir, ancak hedefimiz sıfır gümrük vergisidir” dedi.

Japonya'nın, ABD'ye yaptığı otomobil ihracatında yüzde 25'lik ağır bir vergiyle karşılaştığını hatırlatan Ishiba, bu durumun Amerikalı tüketicilere daha pahalı araçlar olarak yansıdığını vurguladı. “Amerikan ekonomisi için de bu vergilerin azaltılması gerekmez mi?” diyerek, yüksek ithalat vergilerinin çift taraflı zarar doğurduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump ise geçtiğimiz cuma yaptığı açıklamada, ticaret anlaşmaları sonrasında bile ithalata yönelik yüzde 10’luk temel tarifeyi sürdüreceklerini belirtti. Ancak Trump, bazı ülkelerle yapılan anlaşmalarda ciddi tavizler verilmesi durumunda muafiyetlerin gündeme gelebileceğini de sözlerine ekledi.

İshiba ayrıca Japonya’da tartışılmakta olan tüketim vergisi indirimi konusuna da değindi. Ekonomik destek arayışında olan Japon hükümetine dikkatli olma çağrısı yapan Ishiba, “Tüketim vergisini aniden düşürürsek, ülke maliyesi ne olur? Gerçekten yardıma ihtiyacı olanları desteklemenin başka yollarını düşünmeliyiz” diyerek ihtiyatlı bir yaklaşım sergiledi.

Başbakan Ishiba, geçtiğimiz ay Filipinler’de BRP Teresa Magbanua gemisini ziyaret etmiş ve bölgede deniz güvenliği konularında iş birliği mesajı vermişti.