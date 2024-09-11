Japonya teknik direktörü rakip taraftara yüklendi

Japonya, geçen hafta evinde Çin'i 7-0'lık skorla mağlup etmesinin ardından Asya Elemeleri 3. turuna etkileyici başlangıcını Manama'da 5-0'lık skorla sürdürdü.

Ancak Moriyasu, ilk yarıda penaltı atmaya hazırlanan forvet oyuncusu Ayase Ueda'nın gözlerine yeşil lazer ışığı tutan taraftarlar tarafından çileden çıkarıldı.

Teknik direktör, Salı günü Bahreyn Ulusal Stadyumu'nda oynanan maç öncesi ev sahibi taraftarların Japonya marşını yuhalamasının ardından da öfkelendi.

Moriyasu maç sonu düzenlenen basın toplantısında "Farklı ülkelerin farklı kültürleri ve dünya görüşleri var ve ben bu çeşitliliği kabul etmek istiyorum. Ancak bugün oynanan maçta milli marşlar sırasında yaşanan yuhalamaların ve oyuncularıma fiziksel zarar verebilecek engelleme girişimlerini kabul etmemi kimse benden beklemesin" diye konuştu.