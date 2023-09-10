Japonya Türkiye maçının hakemi belli oldu

Türkiye'nin karşılacağı Japonya maçının hakemi açıklandı.

Japonya Türkiye maçının hakemi belli oldu

Editör: Fatma Demirkaya

Futbol A Milli Takımımız, 12 Eylül Salı günü özel maçta Japonya ile karşılaşacak.

Belçika'da oynanacak maçın hakemi belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''A Millî Takımımızın Japonya ile Belçika'da oynayacağı özel maçın hakemleri belli oldu.
Gent kentinde bulunan Cegeka Arena'da 12 Eylül Salı günü oynanacak ve TSİ 15.20'de başlayacak müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Allard Lindhout yönetecek.

Lindhout'un yardımcılıklarını Rens Bluemink ve Roy de Nas yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Jonathan Lardot olacak. Müsabakada Erwin Blank VAR, Ingmar Oostrom ise AVAR olarak görev yapacak.''

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