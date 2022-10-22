22 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya ve Avustralya güvenlik iş birliği deklarasyonu imzaladı

Japonya ve Avustralya güvenlik iş birliği deklarasyonu imzaladı

Avustralya ve Japonya başbakanları, Çin'in bölgesel nüfuzunu artırması karşısında, ikili güvenlik iş birliğini öngören deklarasyona imza attı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 14:23
Takip Et

Japonya ve Avustralya arasında güvenlik iş birliği deklarasyonu

Japonya ve Avustralya güvenlik iş birliği deklarasyonu imzaladı
+
Aa
-

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin batısındaki Perth kentinde buluştuğu Japon mevkidaşı Kişida Fumio ile ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Liderler, iki ülkenin, güvenlik ve savunma, ekonomik güvenlik ile iklim ve enerji başlıklarında ikili iş birliğinin artırılmasını kapsayan ortak deklarasyon imzaladı.

Ortak basın toplantısında Albanese, "dönüm noktası" olarak nitelediği deklarasyonun "stratejik uyumun güçlü bir sinyalini bölgeye gönderdiğini" söyledi.

Albanese, Rusya-Ukrayna krizi sonrası malzeme fiyatlarının yükselmesiyle, ülkesinin, "Japonya'nın enerji güvenliğinin desteklenmesinde özel bir rol oynadığını" kaydetti.

Başbakan Kişida ise deklarasyonun gelecek 10 yılda iki ülke arasında güvenlik ve savunma iş birliğine rehberlik edecek pusula vazifesi göreceğini ifade etti.

Japon Başbakan, enerji güvenliğine ilişkin istikrarın korunmasında iki ülke iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik ev sahibi mevkidaşı ile mutabakata vardıklarını aktardı.

"Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vurgusunun yapıldığı güvenlik deklarasyonunda, Japonya ve Avustralya'nın, nesnel savunma iş birliğini artıracağı kaydedildi.

Uluslararası normları ihlal eden saldırgan eylemlere karşı caydırıcılık ihtiyacına dikkatin çekildiği deklarasyonda, ABD ile üçlü güvenlik ilişkilerinin derinleştirileceği belirtildi.

Deklarasyonda Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (JSDF) ile Avustralya ordusunun ortak tatbikatlar vasıtasıyla ikili koordinasyonu derinleştireceği de vurgulandı.

Japon basınında, deklarasyonla iki liderin, Çin'in nüfuzunu artırdığı bölge genelinde, egemenliklerine yönelik beklenmedik durumlara karşı el ele verdiği yorumu yapıldı.

Siber, uzay ve enformasyon paylaşımı alanlarında da iş birliğinin güçlendirileceği anlatılan deklarasyonda, Çin'e karşı ayrı bir vurgu yapılmaması dikkati çekti.

Bu yaklaşım, iki başbakanın, Çin Komünist Partisinin 20. Ulusal Kongresi sonrası Pekin'in yöneleceği diplomasi rotasını izlemek istediği şeklinde yorumlandı.

İki saat süren Perth zirvesine yönelik bir başka açıklamada ise başbakanlar, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasının önemini vurguladı.

Pasifik liderleri, bu açıklamada, Çin'in Trans-Pasifik Ortaklık (TPP) anlaşmasına katılma girişimine karşı ihtiyatlı hareket ettiklerini kaydetti.

Açıklamada, "ekonomik baskı ve haksız kısıtlayıcı ticaret uygulamalarının, (TPP) anlaşmanın amaçlarına ve yüksek standartlarına aykırı" olduğu belirtildi.

Perth zirvesiyle, Albanese'nin başbakanlığı üstlendiği mayıstan beri iki Pasifik lideri son 5 ayda 3. kez görüşmüş oldu. 2018 sonrası, bir Japon başbakan ilk kez Avustralya'ya gitti.

Albanese, mayısta Quad Liderler Zirvesi ile suikasta kurban giden eski Başbakan Abe Şinzo'nun cenaze töreni için bu yıl iki kez Japonya'yı ziyaret etti.

Ocak ayında iki ülke, askeri personelin karşılıklı olarak kendi topraklarında eğitimini sağlayacak savunma paktını imzaladı. Pakt, iki ülke meclislerinin onayını bekliyor.

Meclislerin onay verilmesiyle pakt, 1960 ABD-Japonya Kuvvetler Statüsü Anlaşması sonrası Japon topraklarında, ABD'nin dışında bir ülkenin askeri varlığının yolunu açacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
1
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
2
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
﻿"Cumhuriyet alfabemizi, dilimizi, düşünmemizi yok etmiştir" diyen Mahir Ünal'dan 'çevir kazı yanmasın' açıklaması geldi
3
﻿
﻿"Cumhuriyet alfabemizi, dilimizi, düşünmemizi yok etmiştir" diyen Mahir Ünal'dan 'çevir kazı yanmasın' açıklaması geldi
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
4
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
5
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
﻿İsmail Saymaz AKP'de ‘çatlak büyürse’ olacakları açıkladı: Mücahit Arınç bile istifa edebilir...
6
﻿İsmail Saymaz AKP'de ‘çatlak büyürse’ olacakları açıkladı: Mücahit Arınç bile istifa edebilir...
﻿İsmail Saymaz AKP'de ‘çatlak büyürse’ olacakları açıkladı: Mücahit Arınç bile istifa edebilir...
﻿İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni oldu. İtalya'da siyasi kriz sona erdi
7
﻿İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni oldu. İtalya'da siyasi kriz sona erdi
﻿İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni oldu. İtalya'da siyasi kriz sona erdi
﻿Sahil Güvenlik Ege ve Akdeniz'de 35 olaya müdahale etti. 963 düzensiz göçmen yakalandı
﻿Sahil Güvenlik Ege ve Akdeniz'de 35 olaya müdahale etti. 963 düzensiz göçmen yakalandı
﻿Sahil Güvenlik Ege ve Akdeniz'de 35 olaya müdahale etti. 963 düzensiz göçmen yakalandı
﻿İpek Öz İspanya'da şampiyon oldu
﻿İpek Öz İspanya'da şampiyon oldu
﻿İpek Öz İspanya'da şampiyon oldu
﻿Flaş... Flaş... Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
﻿Flaş... Flaş... Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
﻿Flaş... Flaş... Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
﻿Sigara kullananlara müjde. Ciğerleriniz tertemiz olacak
﻿Sigara kullananlara müjde. Ciğerleriniz tertemiz olacak
﻿Sigara kullananlara müjde. Ciğerleriniz tertemiz olacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.