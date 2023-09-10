Japonya ve Hindistan'dan uzay ortaklığı

Japonya ve Hindistan Başbakanları, uzay teknolojileri dahil çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesinde anlaşmaya vardı.

KAYNAK: AA
Japonya ve Hindistan'dan uzay ortaklığı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Hindistan'ın ev sahipliğinde 18'incisi düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Başbakan Narendra Modi ile bir araya geldi.

Ev sahibi Modi ve konuğu Kişida, uzay teknolojileri dahil çeşitli alanlarda Japonya ve Hindistan arasında işbirliğinin geliştirilmesinde anlaşmaya vardı.

Görüşmede iki lider, hukuka dayalı serbest ve açık uluslararası düzenin korunmasının önemini de vurguladı.

Zirve kapsamında Kişida, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile ayrı ayrı görüştü.

Japon Başbakan, mevkidaşlarına, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nden işlenmiş atık suyun okyanusa salıverilmesi sürecinin detaylarını anlattı.

Öne Çıkanlar
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
Son Haberler
Belediyelerin bütçelerine AKP'li ayarı: CHP'li Belediyenin bütçe talebi kabul edilmedi Siyaset
Belediyelerin bütçelerine AKP'li ayarı: CHP'li Belediyenin bütçe talebi kabul edilmedi
Kıvanç Tatlıtuğ yeni projesi için estetik yaptırdı. ''Eski halin daha güzeldi'' yorumları geldi Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ yeni projesi için estetik yaptırdı. ''Eski halin daha güzeldi'' yorumları geldi
Rusya Ukrayna'ya ait 3 sürat botunu imha etti Dünya
Rusya Ukrayna'ya ait 3 sürat botunu imha etti
İSPARK'taki araçların camlarını tuz buz ettiler Güncel
İSPARK'taki araçların camlarını tuz buz ettiler
Türkiye'de tuz tüketimi normalin 3 katı Sağlık
Türkiye'de tuz tüketimi normalin 3 katı
Mahfi Eğilmez ekonomi bu kadar kötüyken AVM ve restoranların neden ağzına kadar dolu olduğunu açıkladı Ekonomi
Mahfi Eğilmez ekonomi bu kadar kötüyken AVM ve restoranların neden ağzına kadar dolu olduğunu açıkladı
Hipertansiyon canavarı besinler Sağlık
Hipertansiyon canavarı besinler