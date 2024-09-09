Japonya’da 2. çeyrekte büyüme düştü

Japonya’da hanehalkı tüketimi, ilk çeyrekte olduğu gibi ikinci çeyrekte de GSYİH üzerinde baskı oluşturmaya devam etti. Maaş artışları, hükümet ve işçi temsilcileri arasındaki yıllık bahar müzakerelerinin ardından hayata geçirilmesine rağmen, tüketimdeki düşüş sürdü.

Nisan ayında %0,5’lik bir artış gözlemlense de, Mayıs'ta %1,8 ve Haziran'da %1,4 oranında gerilemeler yaşandı. Bu müzakereler, büyük Japon şirketlerinde maaşlarda %5,58 gibi benzeri görülmemiş bir artışla sonuçlandı, ancak bazı uzmanlar bu artışların toplumun geniş kesimlerine olumlu yansıması konusunda şüphe duyuyor.

2022'nin başından beri, enflasyon ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) gevşek para politikası nedeniyle yenin değer kaybetmesi, hanehalkının alım gücünü zayıflatarak tüketimi olumsuz etkiledi. Enflasyonla mücadele amacıyla hükümet, Haziran ayında bir vergi indirimi programı başlattı. BoJ, Temmuz sonunda faiz oranlarını yükseltti, ancak parasal sıkılaştırmanın devamının, maaş artışları ve tüketim artışının ekonomik büyümeyle uyumlu bir döngü oluşturup %2 civarında istikrarlı enflasyona ulaşılmasına bağlı olduğunu belirtti.

MERKEZ BANKASI TUTUMLU DAVRANIYOR

Japonya ekonomisindeki sıcak para ihtiyacı, ABD'deki resesyon endişeleri ve yen üzerindeki spekülatif hareketlerle birleşince, küresel piyasalarda geçen hafta tedirginliğe yol açtı. Bu gelişmeler, Japonya Merkez Bankası'nın daha temkinli bir tutum benimsemesine neden oldu.