Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Japonya Dış Ticaret Teşkilatı (JETRO) ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) işbirliğinde, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI), Japonya Ticaret ve Sanayi Odası (JCCI), Japonya İş Federasyonu (KEIDANREN) ve Japonya Yurtdışı Yatırım Enstitüsünün (JOI) destekleriyle düzenlenen forum, Birleşmiş Milletler Üniversitesi'nde yapıldı.

Geçen yıl, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yılı kapsamında ilk kez düzenlenen forumun gördüğü yoğun ilgi üzerine, etkinliğin her yıl tekrarlanmasına karar verildi.

Bu yıl ana teması "kreatif endüstriler" olarak belirlenen forumda, Türkiye-Japonya işbirliğinin gelecekte yalnızca üretim ve altyapı gibi geleneksel alanlarla sınırlı kalmayıp teknoloji, tasarım ve inovasyonun şekillendirdiği yeni sektörlerde de büyük bir potansiyel barındırdığı vurgulandı.

- "Yaratıcılık, yeni işbirliği köprüsü olacak"

Forum kapsamında Türk ve Japon yetkililer konuşma yaptı.

UNIDO Tokyo Ofisi Direktörü Fumio Adachi forumda yaptığı konuşmada, değişen küresel iş ortamında Türkiye'nin, Japon yatırımları için cazip bir destinasyon olduğunu söyledi.

Adachi, "Bu durum, Japonya ile Türkiye arasındaki uzun süredir devam eden olumlu ikili ilişkileri yansıtmaktadır. Bugün vurgulanan finans, startup'lar ve serbest bölgeler gibi alanlarda karşılıklı fayda sağlayacak ortaklıkları teşvik ederek daha fazla Japon ve Türk şirketi bir araya getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul da Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğun, zamana meydan okuyan güçlü bir köprü gibi karşılıklı saygıya ve güvene dayandığını dile getirdi.

Ertuğrul, "Bu yıl, diplomatik ilişkilerimizin 101'inci, Ertuğrul Fırkateyni hadisesinin 135'inci ve Tahran tahliyesinin 40'ıncı yıl dönümünü idrak ediyoruz. İlişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine yükselttiğimiz 2013 yılından bu yana işbirliğimiz pek çok alanda güçlenmeye devam ediyor. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi daha ileriye taşıyabileceğimize inanıyoruz. Japon şirketleri, Türkiye'nin bölgesel bir ticaret ve yatırım merkezi olarak sunduğu benzersiz avantajlardan faydalanmaya ve üçüncü coğrafyalarda yeni işbirliği modelleri keşfetmeye davet ediyoruz. Ortaklığımızı açık yüreklilik ve müşterek kararlılıkla destekleyerek sınamaları fırsatlara çevirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Forumun Türk ve Japon kreatif endüstrilerinin birbirine ilham verebileceği dizi, oyun ve dijital içerik alanlarına da odaklanacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirten Ertuğrul, dünya çapında ilgi gören ve uluslararası işbirliğini teşvik eden Osaka Expo'nun başarılı organizasyonu nedeniyle Japonya'yı tebrik etti.

METI Uluslararası Ticaret Politikası Genel Müdür Yardımcısı Takako Tsujisaka da Japonya ile Türkiye'nin karşılıklı güvene dayanan ekonomik ortaklar olarak, her iki ülke için de "kazan-kazan" esasına dayalı koşullar altında Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (EPA) hayata geçirilmesi için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

- "İki ülke şirketlerinin üçüncü ülkelerdeki işbirliklerini ve ortak yatırımlarını destekliyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve yatırım süreçlerini değerlendirerek, Türkiye'nin yatırım stratejisini ve küresel tedarik zincirlerindeki artan rolünü anlattı.

Dağlıoğlu, "Türkiye, üç kıtanın bağlantı noktasındaki stratejik konumuyla yalnızca ticaret yollarının değil, aynı zamanda fikirlerin, teknolojinin ve kültürün de merkezinde yer alıyor. 2024-2028 Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi kapsamında benimsediğimiz 'nitelikli UDY' yaklaşımıyla sürdürülebilir kalkınma, teknolojik dönüşüm ve bölgesel dengeyi yatırım politikalarımızın odağına yerleştiriyoruz." diye konuştu.

2025'in ilk sekiz ayında 10,6 milyar dolar yatırım çekerek geçen yıla göre yüzde 58'lik bir artış kaydedildiğini söyleyen Dağlıoğlu, yıllıklandırılmış verilere göre ise UDY girişlerinin 15,6 milyar dolarla son 38 ayın en yüksek seviyesine çıktığına dikkati çekti.

Dağlıoğlu, "Türkiye bugün 113 teknopark, 1358 AR-GE ve 343 tasarım merkezi ve bu merkezlerde faaliyet gösteren toplam 808 uluslararası ortaklığı bulunan şirket ile inovasyonun güçlü altyapısını oluştururken, 2024 yılı itibarıyla kreatif sektörlerdeki hizmet ihracatını 7,1 milyar dolara, kreatif sektörlerdeki ürün ihracatını ise 11 milyar dolara yükseltti. Bu güçlü dönüşüm, Japonya ile yatırım ilişkilerimize de yeni bir dinamizm kazandırıyor." diye konuştu.

Japon sermayeli 278 şirketin faaliyet gösterdiği Türkiye'de, karşılıklı yatırımların inovasyon, dijitalleşme ve kreatif sektörlerde daha da derinleşmesini arzu ettiğini belirten Dağlıoğlu, "Ayrıca iki ülke şirketlerinin üçüncü ülkelerdeki işbirliklerini ve ortak yatırımlarını destekliyoruz." dedi.

İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem de Ertuğrul Fırkateyni'nin trajik yolculuğuyla temelleri atılan Türkiye-Japonya dostluğunun karşılıklı saygı, anlayış ve dayanışma üzerine inşa edildiğini belirtti.

Erdem, İstanbul Finans Merkezinin Türkiye'nin uluslararası finans sahnesindeki yükselen konumunun bir simgesi olduğunu vurgulayarak, Japonya ile işbirliğini derinleştirmeyi ve her iki ülkeye de fayda sağlayacak yeni fırsatlar yaratmayı hedeflediklerini ifade etti.

Forumda ayrıca Batı Anadolu Serbest Bölgesi (BASBAŞ) Uluslararası Yatırımlar Kıdemli Danışmanı ve Emekli Büyükelçi Ümit Yalçın da serbest bölgelerin yalnızca ekonomik kolaylık sağlayan alanlar olmanın ötesine geçerek ticaret yollarını şekillendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik öneme sahip olduğuna işaret etti.

Yalçın, Türkiye'nin serbest bölgeler modelinin yüksek teknoloji üretiminde ve ihracatında sunduğu fırsat ve avantajları tanıttı.

Etkinliğin sonunda düzenlenen "networking" oturumunda, Türk ve Japon iş dünyası temsilcileri doğrudan temas kurma ve yeni ortaklık fırsatlarını değerlendirme imkanı buldu.

Katılımcılar, girişimcilik, üretim teknolojileri ve kreatif sektörler konularında görüş alışverişinde bulundu.