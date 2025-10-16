Japonya'nın Funabaşi kentinde bir öğretmen, alkol etkisi altında bisiklet sürdüğü gerekçesiyle görevden alındı.

Yomiuri Shimbun gazetesinin haberine göre, yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bir mekanda alkol aldıktan sonra evine bisikletle giden 36 yaşındaki öğretmene polis tarafından alkol testi yapıldığı belirtildi.

Test sonucunda, öğretmenin vücudundaki alkol seviyesinin yasal sınırın üzerinde olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine öğretmen, eyaletin eğitim kurulu tarafından görevden alındı.

Japonya'da alkollü olarak bisiklet sürdüğü için ilk defa bir öğretmen görevden alındı.

Ülkede, Kasım 2024'te yürürlüğe giren revize edilmiş kanunla, alkollü bisiklet sürmek de cezaya tabi hale gelmişti.