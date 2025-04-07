Japonya’da ambulans helikopter düştü: 3 ölü, 3 yaralı

Kaynak: DHA
Japonya’da ambulans helikopter düştü: 3 ölü, 3 yaralı

Japonya’nın Nagazaki eyaleti açıklarında bir ambulans helikopterin denize düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi ise kazadan sağ olarak kurtuldu.


Japonya’da içinde 6 kişi bulunan bir ambulans helikopterin denize düştüğü bildirildi. Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri’nden edinilen bilgilere göre, Nagazaki eyaletine bağlı Tsushima adasından Fukuoka eyaletindeki bir hastaneye giden ambulans helikopterle kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra, saat 13.43 dolaylarında irtibat kesildi.

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Yapılan ihbar üzerine seyir güzergahında arama çalışması başlatılırken, helikopter deniz yüzeyinde ters dönmüş olarak bulundu. Helikopterdeki 6 kişiden 3’ünün olay yerinden sağ olarak kurtarıldığı açıklandı.

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86 yaşındaki kadın hasta, kendisine eşlik eden 68 yaşındaki oğlu ve 34 yaşındaki erkek bir doktorun ise hayatını kaybettiği bildirildi. Denizde bulunan helikopterde ciddi bir hasar olmaması nedeniyle pilotun kaza öncesinde acil iniş yapmayı denediği değerlendirilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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