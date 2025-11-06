Japonya Ulusal Polis Ajansı (NPA), ülkede artan saldırılarıyla mücadele amacıyla ayıların avlanması sürecinde polislerin tüfekle ateş açmasına izin verdi.

Kyodo ajansının haberine göre Japonya Ulusal Polis Ajansı, ülkede artan ayı saldırılarıyla mücadelede polisin tüfek kullanmasını engelleyen kuralı değiştirme kararı kaldı.

Karara göre 13 Kasım'dan itibaren ayı saldırılarının yoğun görüldüğü Iwate ve Akita eyaletlerinde polis, yerel eyaletlerin onay vermesi için yeterli zaman olmaması halinde tüfeklerle ayılara ateş açabilecek.

Bu bölgelerde konuşlu polis ekipleri, ayıların görüldüğü bölgelerdeki bazı sakinleri tahliye etti ve özellikle okul yolları olmak üzere bölgede güvenliği sağlama çalışmalarını sürdürüyor.

Japonya Çevre Bakanlığı verilerine göre, ülkenin kuzeyi başta olmak üzere nisandan bu yana artış gösteren ayı saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti, 100'ü aşkın kişi yaralandı.

Tokyo hükümeti, son zamanlarda artan ayı saldırılarına karşı tedbir amacıyla ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine asker gönderme kararı almıştı.

Akita Valiliği'nin talebi üzerine; ayılarla mücadele çalışmalarına destek için bölgeye Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli sevk edildi. Bugün Kazuno Şehri'ne varan yaklaşık 15 SDF personelini karşılayan Kazuno Belediye Başkanı Shinji Sasamoto, bölge halkının ayı tehlikesi nedeniyle tedirginlik yaşadığını vurgulayarak, "Halk tehlikeyi her gün hissediyor. Bu durum insanların hayatını etkiledi. İnsanların dışarı çıkmaktan vazgeçmesine veya etkinliklerini iptal etmesine neden oldu" dedi.