Japonya’da büyük şok! Etiketi olmayan araçlar yola çıkamayacak!

Trafik güvenliğini önemseyen ve buna yönelik yeni adımlar atan Japonya yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte dikkat çeken bir düzenlemeye imza attı. Yeni uygulamayla birlikte 75 geçmiş sürücülerin araçlarına yaşlı sürücü olduğunu belirten bir işaret yapıştırması zorunlu hale getirildi. Bu işareti araçlarında bulundurmayanlar, artık trafiğe çıkamayacak.

Yeni düzenleme kapsamından 75 yaş üstü sürücülerin hem araçlarının ön hem arka kısmına yaşlı sürücü olduğunu gösteren özel bir simge yerleştirmek zorunluluğu bulunuyor.

The Times'da yer alan habere göre, bu uygulama, refleks kaybı, görme bozukluğu ve dikkat eksikliği gibi yaşla birlikte artan riskleri azaltmayı amaçlıyor.

Öte yandan sürücü belgesi yenileme sürecinde de yaşlı bireyler artık daha sıkı denetimden geçiriliyor. Bu kontrollerde bilişsel testler ve sağlık değerlendirmeleri yapılarak, sürücülerin direksiyon başında güvenli olup olmadıkları tespit ediliyor.

