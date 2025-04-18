Japonya'da enflasyon dizginlendi, borsa yükselişe geçti

Cuma günü Tokyo Borsası’nda Nikkei 225 Endeksi yüzde 0,2 yükselerek 34.400 puanın üzerine çıktı. Daha geniş tabanlı Topix Endeksi ise yüzde 0,1 artışla 2.533 puana ulaştı. Bu artış, Japonya ile ABD arasında süren ticaret görüşmelerine dair olumlu beklentilerin etkisiyle geldi.

Uzmanlar, bu temasların tarifelerde olası bir indirimi gündeme getirebileceğini ve Japon ihracatçılar için yeni fırsatlar doğurabileceğini belirtiyor. Hisselerdeki yükseliş, piyasanın bu beklentilere duyduğu güveni gösteriyor.

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ENFLASYON GERİLEDİ, GIDA FİYATLARINDA YAVAŞLAMA SİNYALİ

Mart 2025 itibarıyla Japonya'nın yıllık manşet enflasyonu yüzde 3,6 seviyesine gerileyerek son dört ayın en düşük düzeyine ulaştı. Elektrik fiyatları yüzde 8,7'ye, doğalgaz ise yüzde 2,4'e kadar geriledi. Bu gelişmede enerji sübvansiyonlarının etkisi büyük oldu. Ayrıca gıda fiyatlarındaki artış da hafifledi. Şubat ayında yüzde 7,6 olan gıda enflasyonu, martta yüzde 7,4’e düştü.

Özellikle sebze, meyve, et ve içecek fiyatlarında daha düşük oranlı artışlar gözlemlenirken, alkol fiyatlarında düşüş eğilimi devam etti. Buna rağmen, pirinç fiyatları yüzde 92,1’lik rekor bir artış gösterdi. Bu artış, zayıf hasatlar, artan turist talebi ve bir deprem uyarısı sonrası yapılan panik alımları nedeniyle gerçekleşti.

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ÇEKİRDEK ENFLASYON ARTIŞTA

Taze gıda fiyatları dışındaki kalemleri kapsayan çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 3,2’ye yükselerek piyasa beklentileriyle örtüştü. Bu artış, Japonya Merkez Bankası’nın kademeli faiz artırımlarını savunma gerekçesini güçlendirdi. Mart ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,3 arttı.

Bank of Japan’ın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği politika toplantısında faiz oranlarını yüzde 0,5 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Ancak büyüme tahminlerinde aşağı yönlü bir revizyon gündeme gelebilir. ABD’nin gümrük tarifeleri ve dış ticaret üzerindeki belirsizlikler, Japon ekonomisinin ihracat odaklı yapısı nedeniyle dikkatle izleniyor.

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HİSSE SENETLERİNDE ÖNE ÇIKANLAR

Yükselen borsada öne çıkan şirketlerden biri Mizuho Financial oldu. Şirketin hisseleri yüzde 1,7 değer kazandı. Deniz taşımacılığı devi Mitsui OSK ise yüzde 2,6’lık sıçramayla dikkat çekti. İlaç sektöründe faaliyet gösteren Takeda Pharmaceutical da yüzde 1,2’lik artışla yatırımcıların ilgisini çekti.

Bu hareketlilik, yatırımcıların Japon ekonomisinin küresel ticaret ortamına rağmen direnç gösterebileceğine dair umutlarını artırdı.

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EKONOMİK BELİRSİZLİKLER VE TURİZM ETKİSİ

Son dönemde Japonya’ya gelen turist sayısında rekor artış yaşanırken, bu durum özellikle gıda ve hizmet sektörlerinde fiyat baskısına neden oldu. Restoran fiyatları yıllık bazda yüzde 3,6 artarken, hazır gıdalarda da yüzde 4,6’lık bir yükseliş kaydedildi.

Ulaşım, sağlık ve giyim harcamalarındaki fiyat artışları da dikkat çeken diğer kalemler arasında yer aldı. Ulaştırmada yüzde 2,7, sağlıkta yüzde 2,0 ve giyimde yüzde 3,0 oranında artış kaydedildi.

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ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE NELER BEKLENİYOR

Analistler, çekirdek enflasyonun halen Bank of Japan’ın yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmasının, yıl içinde ek faiz artışı ihtimalini masada tuttuğunu belirtiyor. Ancak ABD kaynaklı ticaret hamleleri ve iç talep dengesizlikleri, bu adımların zamanlamasını belirsizleştiriyor.

Bank of Japan’ın temkinli tutumu sürerken, Japon hükümetinin de özellikle gıda tedariki ve enerji sübvansiyonları konusunda yeni adımlar atabileceği ifade ediliyor.

Japonya ekonomisi, ihracat ve iç tüketim dengesini sağlamak adına 2025 yılı boyunca yoğun bir sınavdan geçecek gibi görünüyor.