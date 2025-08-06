Japonya'da hava sıcakları rekor kırdı: Ülke tarihinin en sıcak günü

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), 5 Ağustos 2025 tarihinde Gunma Prefektörü’ne bağlı Isesaki şehrinde ölçülen 41,8 °C sıcaklığın ülke tarihindeki en yüksek değer olduğunu duyurdu. Bu seviye daha önce 30 Temmuz’da Hyogo’daki Tamba kentinde kaydedilen 41,2 °C derecesinin üzerine çıktı ve yeni rekorun temellerini oluşturdu.

REKORLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Yeni sıcaklık rekoru, Japonya’nın bu yıl yaşadığı alışılmadık iklimsel sapmaları açıkça ortaya koyuyor. Temmuz ayı boyunca Hyogo’daki sıcaklık 41,2 °C’ye kadar yükseldi ve UNESCO dünya mirası şehri Kyoto’da ilk kez 40 °C barajı aşılmış oldu. JMA verilerine göre ülke genelinde 914 gözlem noktasından 271’sinde sıcaklık 35 °C’yi aşarken, 38 noktada bu tüm zamanların en yüksek sıcaklık derecesiyle güncellendi.

Geçen yıl Japonya yaz aylarının en sıcak geçtiği yıl olarak kaydedildi; 2023’le eş düzeye ulaşan bu sıcaklıklar, ardından kaydedilen son 126 yılın en sıcak sonbaharına yol açmıştı Vikipedifreemalaysiatoday.com.

İKLİM KRİZİ VE TARIMA ETKİSİ

Bu aşırı sıcaklar sadece insan sağlığını değil, aynı zamanda tarımsal üretimi de tehdit ediyor. JMA, kuzeydoğu Japonya’daki kuraklığın özellikle pirinç ekim bölgelerinde aşırı su kıtlığına yol açtığını, buna bağlı olarak zararlı böcek popülasyonlarında artış görüldüğünü ve rekolte riskinin ciddi boyutlara ulaştığını açıkladı. Tarım Bakanı Shinjiro Koizumi, hükümetin su tasarrufu, böceklerle mücadele ve üretim artırımı yönünde hızlı önlemler aldığını belirtti.

Sağlık Bakanlığına bağlı Acil Durum Yönetim Ajansı ise 2025 yazı boyunca en az 53.000 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve 16 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu sayı önceki rekorun da üzerinde..

EKONOMİK VE KÜLTÜREL YANSIMALAR

Isesaki gibi sanayi kentlerinde sıcaklık rekorları sanayi üretimini de etkiliyor. Yüksek hava sıcaklığı işçi sağlığı için risk oluştururken üretimde aksamalar yaşanabiliyor. Ayrıca Japonya’nın simgesi olan kiraz çiçeklerinin erken açması veya hiç açmaması, Fuji Dağı’nın kar örtüsünün geç oluşması gibi belirtiler iklim kriziyle birlikte artan olumsuz etkileri gösteriyor.

Plaj ve turizm bölgelerinde ziyaretçiler sıcaktan korunmak için gölgede kalmayı tercih ederken, tur operatörleri su stresine karşı acil önlemler alıyor. Kyoto gibi tarihi merkezlerde hava sıcaklığının 40 °C’yi aşması, hem yerli hem yabancı turistler için risk oluşturdu.