Japonya'da hizmet sektöründe büyüme sinyalleri

Japonya'nın Jibun Bank Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Kasım 2024'te 50,2 olarak açıklanan ön veriden 50,5'e revize edildi. Bu sonuç, Ekim ayında dört ayın en düşük seviyesi olan 49,7'nin ardından geldi ve yeni siparişlerdeki üst üste beşinci ay büyüme ile desteklendi.

Yurt dışı siparişlerde daralma ikinci ay da devam ederken, düşüş hızında yavaşlama kaydedildi. İstihdam piyasasında ise, büyüme dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Aynı zamanda, eldeki iş miktarı son üç ayda ikinci kez artış gösterdi ve bu birikim oranı Mart ayından bu yana en güçlü seviye oldu. Kapasite üzerindeki baskılar belirginleşti.

FİYAT ARTIŞLARI VE İŞ GÜCÜ GELİŞMELERİ

Enflasyon cephesinde, girdi maliyetleri önemli ölçüde yükselmeye devam etti, ancak bu artış hız kesmiş durumda. Şirketler bu maliyetleri müşterilerine yansıtarak satış fiyatlarında altı ayın en keskin ve hızlanan artışını gerçekleştirdi. Bu durum, fiyatlandırma stratejilerinin sektördeki hareketliliği artırdığını gösteriyor.

Hizmet sektöründe güven endeksi ise dört ayın zirvesine çıktı. İşletmeler, genişleme planlarının ve yeni müşteri kazanımlarının sipariş hacimlerini ve müşteri sayılarını artırabileceğine inanıyor. Kasım ayında kaydedilen bu iyileşme, sektörün geleceğe yönelik olumlu beklentilerini destekledi.

Japonya ekonomisi için bu gelişmeler, hizmet sektörünün toparlanma eğiliminde olduğunu ve büyüme potansiyelinin sürdüğünü işaret ediyor. Ekonomistler, özellikle yeni siparişlerdeki artışın ve istihdamdaki olumlu seyrin önümüzdeki aylarda genel ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını öngörüyor.