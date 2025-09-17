Japonya'da iki F-35 acil iniş yaptı

Kaynak: AA
Japonya'da Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait iki F-35 savaş uçağının ülkenin kuzeydoğusuna acil iniş yaptığı bildirildi.

Japonya'da iki F-35, ülkenin kuzeydoğusuna acil iniş yaptı. Sankei gazetesinin haberine göre, ASDF'ye ait iki F-35 savaş uçağı, ülkenin kuzeydoğusundaki Aomori Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Yerel saatle 12.44 ve 12.59'da peş peşe gerçekleşen acil inişler sonrası havalimanı pisti ile park alanlarını bağlayan geçitler geçici olarak kapandı.

Aomori Eyalet Valiliğinin açıklamasına göre, acil iniş sonrası uçaklarda hasar saptanmadı.

Pistin kapanması sebebiyle bazı yerel hava yolu seferlerinde gecikmeler yaşandı.

Yetkililer, savaş uçaklarının Aomori eyaletindeki Misawa Hava Üssü'ne bağlı olduğunu aktardı.

Asahi gazetesinin haberine göre, uçakların, mekanik arıza kaynaklı acil iniş yaptığı tahmin ediliyor.

