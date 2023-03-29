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Ünlü Japon iş insanı katil çıktı

Japonya’da evli iş insanı Kazuki Miyamoto, bir üniversite öğrencisini içkisine fare zehri koyarak öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin 2020’de hayatını kaybeden teyzesinin vücudunda da aynı zehrin bulunduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 10:24
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Japonya’da iş insanı Kazuki Miyamoto katil çıktı

Ünlü Japon iş insanı katil çıktı
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Japonya'nın tanınmış genç iş insanlarından Kazuki Miyamoto'nun yasak aşk yaşadığı iddia edilen genç bir kadını zehirleyerek öldürdüğü suçlaması Japonya’da gündem oldu.

Zengin bir iş insanı olan 37 yaşındaki evli Miyamoto, Kyoto kentinde geceyi birlikte geçirdiği 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Hinako Hamano'yu içkisine talyum zehri koyarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Öte yandan olayla ilgili soruşturmada şok bir suçlama daha ortaya çıktı. 2020'de gizemli bir şekilde girdiği komadan kurtulamayarak hayatını kaybeden ve Miyamoto'ya büyük bir servet bırakan teyzesinin vücudunda da talyum zehri bulunduğu bildirildi.

İDAM EDİLEBİLİR

Eski zamanlarda fare zehri olarak kullanılan talyum, birçok ülkede 100 yıldan uzun süre önce yasaklanan çok zehirli bir madde olarak biliniyor. Kokusuz ve tatsız olan zehrin sadece bir gramı insanları öldürebiliyor.

Kazuki Miyamoto, üniversite öğrencisi genç kadını zehirlemekten hüküm giyerse idam cezasıyla karşı karşıya kalacak. Ekim ayında günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden genç kadının doktorunun, ölümün şüpheli olduğu düşüncesiyle polise ihbarda bulunduğu belirtildi.

Kadının zehirlendiği gece ünlü iş insanıyla yemeğe çıktığı ve geceyi birlikte geçirdikleri tespit edilince Miyamoto gözaltına alındı. Zengin ismin bu cinayeti neden işlemiş olabileceği konusunda bir açıklama ise yapılmadı.

Polise ifade vermeyi reddeden Miyamoto'nun cep telefonunda talyumun etkileriyle ilgili araştırma yaptığı tespit edildi. Polis raporlarına göre Miyamoto, işi olduğu gerekçesiyle genç kadını doktora götürmediğini söylemekle yetindi.

Zengin bir ailenin oğlu olan Miyamoto, özel partilerde şarkı söyleyen ve dans eden genç kadınları bünyesinde barındıran bir etkinlik şirketi işletiyordu. Ölen genç kadının da şirkette yarı zamanlı çalıştığı kaydedildi. (AA)

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