Japonya’da Mawar Tayfunu nedeniyle 263 uçuş iptal edildi

Pasifik bölgesinde etkili olan Mawar Tayfunu Japonya'nın farklı kesimlerinde şiddetli yağışlar ve rüzgarlara neden oldu.

Shizuoka, Aichi, Wakayama, Mie, Fukushima, Shizuoka, Saitama, Okinawa ve İbaraki eyaletleri başta olmak üzere birçok bölgede su baskınları yaşanırken, yerel yetkililer riskli bölgelerdeki binlerce kişiye tahliye çağrısı yaptı.

Okinawa eyaletinde şiddetli rüzgar nedeniyle meydana gelen kazalarda 10 kişinin yaralandığı açıklanırken, olumsuz hava şartları ulaşımı da etkiledi. En az 263 uçuşun iptal edildiği ülkede Tokaido Shinkansen demiryolu hattındaki tüm hızlı tren seferleri şiddetli yağışlar nedeniyle askıya alındı. Ülke genelinde birçok yerel tren hattında da gecikmeler meydana geldi.

YETKİLİLER UYARDI

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülke genelinde görülen olumsuz hava şartlarının yarına kadar etkili olmasının beklendiğini açıklayarak, şiddetli yağış kaynaklı muhtemel toprak kaymaları ve su baskınlarına karşı hazırlıklı olmaya çağrısı yaptı.

(İHA)