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Japonya’da 6.1 büyüklüğünde deprem

Toba'nın 84 kilometre güneyinde meydana gelen deprem Japonya'nın orta kesimini salladı. Deprem tsunami riski oluşturmadığı için tsunami uyarısı yapılmadı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 13:06
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Japonya’da merkez üssü Mie eyaleti açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem

Japonya’da 6.1 büyüklüğünde deprem
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Japonya’da merkez üssü Mie eyaleti açıkları olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami riski bulunmazken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Japonya'da merkez üssü ülkenin Mie eyaleti açıkları olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), yerel saatle 17.09'da kaydedilen depremin 350 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Tokyo, Fukushima ve Ibaraki dahil birçok eyalette hissedilen sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığı bildirilirken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

 

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