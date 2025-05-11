Japonya'da şoke eden kaçakçılık: Valizlerden yengeç fışkırdı

Japonya'nın güneybatısında, Okinawa yakınlarındaki Amami Adaları'nda çevre polisi büyük bir kaçakçılık olayını gün yüzüne çıkardı. Üç Çinli vatandaş, valizlerine yerleştirdikleri binlerce koruma altındaki eremit yengeciyle yakalandı. Liao Zhibin (24), Song Zhenhao (26) ve Guo Jiawei (27) isimli şüphelilerin çantalarında toplamda 160 kilogram canlı yengeç bulundu.

Olay, Amami Oshima adasındaki bir otel çalışanının durumu yetkililere bildirmesiyle ortaya çıktı. Şüpheli valizlerden gelen hışırtı sesleri, otel görevlilerinin dikkatini çekti. Durumu fark eden çalışanlar, çevre koruma yetkililerine haber verdi. Otelde yapılan aramada altı farklı valizden binlerce spiral kabuklu yengeç çıkarıldı.

Şüpheliler, Çarşamba günü yeniden otele döndüklerinde yakalanarak gözaltına alındı. Japonya yasalarına göre bu tür deniz canlıları “ulusal doğal anıt” statüsünde ve kültürel ile bilimsel değerleri nedeniyle sıkı şekilde korunuyor. Yetkililer, yengeçlerin hangi türe ait olduğuna dair detay vermedi ancak hepsinin Japon doğa koruma kanunlarına göre korunmakta olduğunu vurguladı.

Eremit yengeçlerinin neden taşındığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak çevre savunucuları, bu tür olayların ekosistemlere ciddi zararlar verdiğine dikkat çekiyor. Amami Takımadaları, Japonya'nın biyolojik çeşitlilik açısından en zengin bölgelerinden biri olarak biliniyor ve UNESCO tarafından Dünya Doğal Mirası olarak tanınıyor.

Şüpheliler hakkında soruşturma sürüyor. Japon yetkililer, yasal izin olmaksızın doğal yaşamı sömüren tüm girişimlere karşı sıfır tolerans politikası uygulandığını belirtiyor. Olay, yaban hayatı kaçakçılığının küresel boyutta nasıl bir tehdit haline geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.