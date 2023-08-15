Japonya'da tayfun etkili oldu: 20 kişi yaralandı

Japonya'da Lan Tayfunu’nun yol açtığı şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle 20 kişi yaralandı.

Japonya'da tayfun etkili oldu: 20 kişi yaralandı

Japonya'da Khanun Tayfunu etkisini kaybederken, ülkeyi bu kez Lan Tayfunu vurdu. Sabah saatlerinde ülkenin en büyük yarımadası olan Kii Yarımadası'na ulaşan Lan Tayfunu, Hyogo, Osaka, Kyoto ve Wakayama eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde şiddetli rüzgar ve yağışlara neden oldu.

Yetkililer, şiddetli rüzgar nedeniyle Hyogo eyaletinde 7, Osaka eyaletinde 5, Kyoto eyaletinde 3, Wakayama eyaletinde 3 ve Shiga eyaletinde 2 kişi olmak üzere toplam 20 kişinin yaralandığını açıkladı.
Tayfun nedeniyle hava yolu ve demir yolu ulaşımı da olumsuz etkilenirken, ülke genelinde 800 uçuş iptal edildi. Nagoya ile Shin-Osaka istasyonları ve Shin-Osaka ile Okayama istasyonları arasında bugün yapılması planlanan tüm hızlı tren seferleri iptal edildi.

30 BİNİ AŞKIN HANE ELEKTRİKSİZ KALDI

Kansai Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamada, Osaka eyaletinde 13 bin 320, Kyoto eyaletinde 4 bin, Hyogo eyaletinde 970, Wakayama eyaletinde 7 bin 950, Nara eyaletinde 4 bin 300 ve Shiga eyaletinde 360 olmak üzere toplam 30 bin 900 hanede elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi. Bazı bölgelerde su baskınları ve toprak kaymaları meydana gelirken, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), tayfunun bu akşam itibarıyla Kinki, Shikoku ve Chugoku bölgelerine ulaşmasının beklendiği duyuruldu. Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayanları olası su baskınları ve toprak kaymalarının yanı sıra, kıyı kesimlerde görülebilecek yüksek dalgalara karşı tedbirli olmaya çağırdı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Japonya’da yaklaşık 2 hafta boyunca etkili olan Khanun Tayfunu nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmiş, en az 60 kişi yaralanmıştı. Birçok bölgede maddi hasar meydana gelmişti

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