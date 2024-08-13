Japonya’da üretici fiyatları yükseldi

Kaynak: Haber Merkezi
Japonya’da üretici fiyatları yükseldi

Japonya'nın üretici fiyatlarıyla ölçülen enflasyon, art arda altı ay boyunca hızlanarak temmuzda da yükseldi.

Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ)verilerine göre, Japon firmaların mal ve hizmetler için birbirlerinden talep ettikleri fiyatı ölçen kurumsal mal fiyat endeksi (CGPI) 2023’e kıyasla yüzde 3,0 artış kaydetti.

Haziranda fiyatlar yüzde 2,9 yükselmişti. Temmuz ayı için yüzde 3 artış öngörülüyordu.

Zayıf Yen’in enflasyon üzerindeki etkisinin bir yansıması olarak, ithal malzemelerin yen cinsinden maliyetlerinde yüzde 10,8'lik bir artış kaydetti.

Elektrik, gaz ve su girdi maliyetleri 2023’e kıyasla yüzde 6,7 arttı.

Yen'in 2024’teki düşüşü, hammadde, gıda ve yakıt ithalat maliyetlerini artırarak enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırdı.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, bankanın 31 Temmuz'da gösterge faiz oranını artırması sonrasında, fiyatlar ve büyüme görünümü gerçekleşirse yetkililerin faiz oranlarını artırmayı sürdüreceğini belirtti.

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