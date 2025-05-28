Japonya’da yapay zekaya yeni yasa!

Kaynak: AA
Japonya’da yapay zekaya yeni yasa!

Japonya Parlamentosu, yapay zeka teknolojisini düzenleyen yasayı onayladı. Hükümet, vatandaş haklarını koruyarak güvenli kullanımı teşvik edecek ve rekabet gücünü artırmak için Yapay Zeka Strateji Ekibi kuracak.

Japonya Parlamentosu, yapay zeka teknolojisinin gelişimi ve getirdiği riskleri ele almayı amaçlayan yeni bir yasayı kabul etti.

Japan Times gazetesinin haberine göre, yapay zekaya ilişkin düzenlemeleri içeren tasarı, iktidardaki Liberal Demokrat Partisi (LDP) ve muhalefet partileri Anayasal Demokrat Parti ve Nippon Ishin no Kai’nin desteğiyle parlamentonun üst kanadı olan Danışman Meclisi'nden (Sangiin) geçti.

Yeni yasa, vatandaşların hak ve çıkarlarını ihlal eden ciddi bir olay yaşanması halinde, hükümetin ilgili işletmeleri soruşturma, uyarma, bilgilendirme ve gerekli diğer adımları atma yetkisi veriyor.

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Söz konusu yasa, teknolojik ilerlemeyi engellememek adına yeni cezai hükümler getirmezken, ihlal durumunda mevcut yasaların uygulanmasını öngörüyor.

Bu kapsamda, hükümet, yanlış bilgi ve dezenformasyonun yayılması gibi risklere ilişkin endişeleri gidererek yapay zeka teknolojisinin güvenli kullanımını ve geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Öte yandan, hükümet, Japonya’nın bu alandaki rekabet gücünü artırmak amacıyla tüm kabine üyelerinden oluşacak bir "Yapay Zeka Strateji Ekibi" kuracak.

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