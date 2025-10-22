Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'ndaki bir tavuk çiftliğinde, sezonun ilk kuş gribi vakası ortaya çıktı.

Yomiuri Shimbun gazetesinin haberine göre, yüksek patojenik kuş gribi (HPAI) vakasına, Ada'nın Şiraoi bölgesinde bulunan bir çiftlikte rastlandı.

Yetkililer, sezonun ilk kuş gribi vakası nedeniyle yaklaşık 459 bin tavuğun itlaf edilmeye başlandığını ve bu çiftlik çevresine de tavuk sevkiyatının durdurulduğunu aktardı.

Hükümet, olaya ilişkin devlet kurumları arasında işbirliğini sağlamak amacıyla Tokyo'da ilgili bakanların katılımıyla bir toplantı düzenledi.

Toplantı öncesi Tarım Bakanı Norikazu Suzuki, daha fazla hastalığın yayılmasını önlemek için tüm önlemlerin alınması çağrısında bulundu.