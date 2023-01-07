Yolcu uçağında bomba ihbarı paniği

Japonya'da Tokyo'dan 142 kişi ile havalanan Avustralya merkezli havayolu şirketi JetStar'a ait bir yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Emniyet ve havaalanı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, yerel saatle 06.20 sıralarında Almanya'dan Narita Uluslararası Havalimanı'na yapılan İngilizce bir aramada, havalimanından kalkan JetStar uçağına bomba yerleştirildiği ihbarında bulunuldu.

Varış noktası Fukuoa eyaleti olan yolcu uçağı, gelişmenin ardından saat 07.40'ta 2'si bebek 136 yolcusu ve 6 mürettebatı ile Aichi eyaletindeki Chubu Centrair Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcular açılan şişme tahliye kaydıraklarıyla uçaktan çıkarken, yaşanan panik anlarında 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.



Alınan güvenlik önlemleri nedeniyle Chubu Centrair Uluslararası Havalimanı geçici olarak hava trafiğine kapatıldı. Uçakta yapılan ilk incelemelerde ise patlayıcı maddeye rastlanmazken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.