28 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Japon bilim insanları icadıyla şaşırttı. İnsan yıkama makinesi ürettiler

Japon bilim insanları icadıyla şaşırttı. İnsan yıkama makinesi ürettiler

Bilim insanları zamandan tasarruf etmek isteyen ve yatalak hastalara bakan kişilere kolaylık sağlayacak yeni bir ürün ortaya koydu. Bilim insanları 'insan yıkama makinesi' adını verdikleri cihazla hem kişinin kalp atış hızını ölçecek hem de dinlettiği müzikle kişiyi rahatlatacak.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 16:20
Takip Et

Japonya'daki bilim insanları insan yıkama makinesi üretti

Japon bilim insanları icadıyla şaşırttı. İnsan yıkama makinesi ürettiler
+
Aa
-

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Japonya'daki bilim insanları, vücudu temizleyen bir 'insan yıkama makinesi' geliştirdiğini açıkladı. İnsan yıkama makinesinde kullanıcıların gözeneklerindeki kiri temizlemek için son derece ince hava kabarcıkları içeren yüksek tazyikli su kullanılacağının altı çizildi.

Cihazda kalp atış hızlarının ölçüleceği ve kişiye yapay zeka tarafından seçilmiş rahatlatıcı bir video oynatılacağı ifade edildi.

CİHAZ İÇİN TARİH VERİLDİ

'Project Usoyaro' olarak adlandırılan insan yıkama cihazını, 2024 yılına kadar tamamlanması ve ardından 2025 Osaka Expo'da piyasaya sürülmesi beklendiğinin açıklaması yapıldı.

Projenin amacının, en rahatlatıcı deneyimi yaratarak bedeni olduğu kadar zihni de yıkamak olduğu söylendi.

İnsan yıkama makinesinin gelecekte hastanelerde, bakım evlerinde ve evlerde kullanılmasının amaçlandığı söylendi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
1
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
2
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
3
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
4
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
5
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
6
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
7
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
﻿Kız kardeşini kocasıyla mutfakta bastı 
﻿Kız kardeşini kocasıyla mutfakta bastı 
﻿Kız kardeşini kocasıyla mutfakta bastı 
﻿Rusya: Rus tahılı anlaşma kapsamında dünyaya sevk edilemiyor
﻿Rusya: Rus tahılı anlaşma kapsamında dünyaya sevk edilemiyor
﻿Rusya: Rus tahılı anlaşma kapsamında dünyaya sevk edilemiyor
﻿Atatürk’ün hücum emri sergilenmeye başlandı
﻿Atatürk’ün hücum emri sergilenmeye başlandı
﻿Atatürk’ün hücum emri sergilenmeye başlandı
﻿Şenol Güneş gelince Burak Yılmaz harekete geçti
﻿Şenol Güneş gelince Burak Yılmaz harekete geçti
﻿Şenol Güneş gelince Burak Yılmaz harekete geçti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.