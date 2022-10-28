Japon bilim insanları icadıyla şaşırttı. İnsan yıkama makinesi ürettiler

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Japonya'daki bilim insanları, vücudu temizleyen bir 'insan yıkama makinesi' geliştirdiğini açıkladı. İnsan yıkama makinesinde kullanıcıların gözeneklerindeki kiri temizlemek için son derece ince hava kabarcıkları içeren yüksek tazyikli su kullanılacağının altı çizildi.

Cihazda kalp atış hızlarının ölçüleceği ve kişiye yapay zeka tarafından seçilmiş rahatlatıcı bir video oynatılacağı ifade edildi.

CİHAZ İÇİN TARİH VERİLDİ

'Project Usoyaro' olarak adlandırılan insan yıkama cihazını, 2024 yılına kadar tamamlanması ve ardından 2025 Osaka Expo'da piyasaya sürülmesi beklendiğinin açıklaması yapıldı.

Projenin amacının, en rahatlatıcı deneyimi yaratarak bedeni olduğu kadar zihni de yıkamak olduğu söylendi.

İnsan yıkama makinesinin gelecekte hastanelerde, bakım evlerinde ve evlerde kullanılmasının amaçlandığı söylendi.