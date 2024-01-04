Japonya’daki depremde can kaybı 82’ye yükseldi

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 1 Ocak'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde 72 saat geride kalırken, can kaybı sayısı artıyor. Yerel makamlardan yapılan açıklamaya göre Ishikawa ve çevresindeki eyaletlerde etkili olan depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 82’ye yükseldi.

Ishikawa eyaletinde 339, Toyama eyaletinde 37, Niigata eyaletinde 26, Fukui eyaletinde 6, Nagano eyaletinde 1 ve Gifu eyaletinde 1 olmak üzere en az 410 kişinin yaralandığı belirlendi.

Diğer yandan 79 kişiden ise haber alınamadığı aktarıldı. Yaklaşık 34 bin 100 kişinin tahliye merkezlerinde kaldığı bölgede elektrik ve su kesintilerinin devam ettiği belirtilirken, soğuk hava sebebiyle araçlarında kalan depremzedelerin benzin bulmakta zorlandığı öğrenildi.

YARDIM VE KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Depremin ardından başlatılan yardım, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri (JCG) ve polis ekiplerinin yardımıyla devam ediyor. Ishikawa Eyalet Valisi Hiroshi Hase hasar gören yollar ve olumsuz hava şartlarının bölgeye yardım ulaştırılmasını aksattığını ifade etti. Yardım malzemelerinin helikopterler ve gemilerle bölgeye getirildiğini söyleyen Hase, büyük gemilerin kıyıya yanaşamaması sebeiyle transferlerin küçük teknelerle yapılabildiği bilgisini aktardı.