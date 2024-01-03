Japonya’daki depremin 3’üncü gününde can kaybı 64’e yükseldi

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 1 Ocak'ta meydana gelen ve Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de etkisini gösteren depremin 3’ncü gününde can kaybı ve yaralı sayısı arttı.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Wajima, Suzu, Nanao ve Hakui şehirleri başta olmak üzere deprem bölgelerinde yaşamını yitirenlerin sayısı 64’e çıktı. Ishikawa eyaletinde 304, Toyama eyaletinde 36, Niigata eyaletinde 21, Fukui eyaletinde 6, Gifu eyaletinde 1, Nagano eyaletinde 1 olmak üzere en az 369 kişinin yaralandığı belirlenirken, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nin (SDF) desteğiyle devam ettiği bildirildi.

SU VE ELEKTRİK KESİNTİLERİ DEVAM EDİYOR

Depremin merkez üssü olan Ishikawa eyaletinde yaşanan bölgesel elektrik ve su kesintilerinin bugün de sürdüğünü açıklayan yetkililer, yollardaki hasar ve oluşan heyelanlar sebebiyle yardım faaliyetlerinin olumsuz etkilendiğini doğruladı. Eyaletin bazı kesimlerinde gıdaya erişimde aksama yaşandığı öğrenilirken, birçok bölgede baz istasyonlarının hala çalışmadığı ifade edildi.

JAPONYA 7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Japonya’nın Ishikawa eyaleti 7.6 büyüklüğünde depremle sarsıldı, çok sayıda yol ve yapıda hasar meydana geldi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida dün yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde karayolu ulaşımında olumsuzluklar yaşandığını belirterek, hükümetin deniz yolu aracılığıyla yardım sevkiyatını düzenlediğini söyledi.