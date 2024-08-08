Japonya’daki depremin görüntüleri ortaya çıktı

Japonya’nın güneyinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Kyushu, Shikoku, Kagoshima ve Ehime bölgelerinde tsumani uyarısı yapıldı. Tsunami dalgalarının Miyasaki kentine ulaştığı öğrenildi. Gelen dalgaların büyüklüğünün 20 santimetre olduğu belirtiliyor.

Depremin ardından Kyuşu adasında hızlı tren seferleri durduruldu.

DEPREMİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Japonya’da deprem anından görüntüler ortaya çıktı. Yolda bir aracın içindeki kameranın kaydettiği görüntüde trafik ışığında bekleyen araçların şiddetli şekilde sallandığı anlar yer aldı. Öte yandan binalarla birlikte dev tabelaların da sallanması dikkat çekti.

Sosyal medyada gündem olan başka bir görüntü ise bowling salonunda çekildi. Deprem anında salonda bulunanlar hemen kendilerini masaların altına attı ve deprem bitene kadar bekledi.