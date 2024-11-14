Japonya'daki hayalet adasının ismi nereden geliyor? Uzmanlar anlatıyor

Japonya'nın Kyushu adasının güneybatısında yer alan Hashima Adası, dünyanın en kalabalık yerleşim yerlerinden biri olarak biliniyor.

Ancak, 1974 yılında maden işletmesi kapanıp terk edilmesinden sonra, adanın nüfusu sıfıra düşmüş ve "hayalet ada" olarak anılmaya başladı. Ada, 43 yıl boyunca herkes tarafından kapalı kalmış, 2005 yılında ise ilk kez gazeteciler tarafından ziyaret edildi.

Hashima Adası'nın "hayalet" ismi, adanın denizdeki görünümüne dayandı.

Ada, yüksek beton duvarlarla çevrilmiş ve sert iklim koşullarına dayanıklı yapılarla inşa edildi. Bu yapılar, adanın savaş gemisi gibi göründüğü için "Gunkanjima" veya "Savaş Gemisi Adası" olarak da adlandırıldı.

Uzman görüşlerine göre, Hashima Adası'nın ismi, Japonya'nın sanayileşme döneminin bir sembolü.

Ada, 1887 yılında koper madeni açılmış ve Mitsubishi'nin 1890 yılında adayı satın almasıyla sanayileşme hızla ilerledi. Ancak, 1960'ların sonunda koper yerini petrol aldıktan sonra maden işletmesi durmuş ve adanın talihi de sona erdi.

Hashima Adası, 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmişti. Bu durum, adanın tarihi ve kültürel değerinin yeniden keşfedilmesine ve korunmasına yardımcı olmuştu. Günümüzde, adanın turistik potansiyeli artmış ve ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Hashima Adası, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer aldı.

2015 yılında yapılan bir araştırma, adanın korunması ve tarihi değerinin tanınması gerektiğini vurguladı.

Kültürel Mirasın Önemi: Adanın endüstriyel geçmişi, Japonya'nın modernleşme sürecinin önemli bir parçasıdır. Bu mirasın korunması, tarihsel ve kültürel açıdan büyük bir öneme sahip.

Turizm Potansiyeli: Terk edilmiş yapılar, turistler için bir cazibe merkezi oluşturarak, adanın turizm potansiyelini artırmakta.

Prof. Dr. Ayumi Sato, çevre ve kültürel miras uzmanı, "Hashima Adası, hem doğanın hem de insanın tarihini yansıtan bir laboratuvar gibidir. Bu tür yerlerin korunması, gelecekteki nesillere aktarılması açısından kritik öneme sahiptir" dedi.