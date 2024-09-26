Japonya’daki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı artıyor

Japonya'nın Ishikawa eyaletini vuran şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükselirken, 12 kişinin yaralandığı açıklandı. Kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde geçtiğimiz hafta sonu etkili olan şiddetli yağışların bilançosu ağırlaşıyor. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Eyalet genelinde 12 kişinin yaralandığı açıklanırken, kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının yaklaşık 430 polis, itfaiye ve Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli öncülüğünde sürdüğü aktarıldı. Şiddetli yağışların ardından eğitime geçici olarak ara verilen Wajima şehrindeki tüm ilkokul ve ortaokullarda bugün yeniden ders başı yapıldığı bildirildi.

REKOR YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde geçtiğimiz cumartesi itibariyle etkili olan rekor seviyedeki şiddetli yağışlar birçok bölgede sel baskınları, nehir taşkınları ve toprak kaymalarına neden olmuştu. Binlerce evde elektrik ve su kesintisi yaşanırken, yol, yapı ve tarım arazilerinde maddi hasar meydana gelmişti.